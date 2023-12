Brisighella, il Pd critica il Comune: "Aumentano i costi istituzionali, ma tagliano i servizi per le famiglie"

Dal Circolo PD di Brisighella arrivano dure critiche al bilancio di previsione 2024 del Comune di Brisighella presentato ieri in consiglio comunale. Secondo i dem ci sarebbero "incongruenze e mancati investimenti, come la piscina delle Terme", ma anche criticità nella spesa corrente. "Negli ultimi anni, covid e alluvione, sono state riversate nelle casse dei Comuni una moltitudine di risorse mai viste. Il Comune di Brisighella ha avuto negli ultimi anni grandi avanzi di amministrazione (tra i 700 mila e 1,19 milioni di euro). Se pur con un importante avanzo di amministrazione sono incrementati i proventi da tributi. Negli ultimi 4 anni i proventi da tasse per il Comune di Brisighella sono aumentati di +124.577 euro. Con così tante risorse e con le difficoltà che hanno tutte le famiglie, la Giunta Pederzoli non ha messo in campo nessuna politica di defiscalizzazione a favore dei cittadini di Brisighella e sull’IMU".

"Al contrario negli ultimi anni si sono visti più che raddoppiare i costi per organi istituzionali +120.000 euro. Nel 2018 il costo degli organi istituzionali era di 99.000 euro, oggi con la Giunta Pederzoli è di 219.000 euro - proseguono dal Partito Democratico - circa la stessa cifra, -122.180 euro, è stata tagliata alla missione delle politiche sociali e per la famiglia. Un taglio complessivo del 19% rispetto al 2023". Sempre analizzando i servizi, per il Pd si evince come, "in un momento di grande emergenza abitativa, il Comune di Brisighella sia il fanalino di coda sugli alloggi ERP. A Brisighella sono 204 i mesi di inoccupazione degli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica) liberi, rispetto ad esempio ai 65 di Casola Valsenio e ai 30 di Castel Bolognese".

Il Pd punta il dito anche sul "taglio alle spese per il turismo, -22.000 euro rispetto all’anno precedente. Dopo un anno disastroso come il 2023 con un calo vertiginoso sia di arrivi (-19,5% rispetto al 2019) che di presenze (-18,5%) agli ultimi dati pubblicati sulle statistiche ufficiali del turismo, la Giunta Pederzoli ha ben pensato di tagliare piuttosto che attuare una politica forte di rilancio". Ci sarebbe quindi "una totale mancanza di visione e programmazione", secondo il circolo Pd di Brisighella.