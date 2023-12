Brisighella perde il finanziamento per riqualificare la piscina delle Terme. Il Pd: "Una sconfitta per il territorio"

Il Comune di Brisighella ha perso il finanziamento per il progetto di ristrutturazione della piscina delle terme. È quanto si apprende dalla delibera di Giunta n.77 del 30 novembre, dove sono stati eliminati dal piano investimenti i 320.000 euro destinati dalla Regione Emilia Romagna (bando per lo sport) al recupero della Piscina di Brisighella con la motivazione, scritta in maniera errata in delibera, del fallimento società terme di Brisighella.

"Questa idea progettuale associata ad un bando di rigenerazione urbana destava e desta tuttora molti dubbi sulla capacità amministrativa e di indirizzo politico della Giunta Pederzoli, che ha fallito un progetto vitale per il futuro del territorio brisighellese - lamenta Il Circolo Pd di Brisighella - Come volevasi dimostrare, il progetto presentato dal Comune era sbagliato fin da subito. Ricordiamo che non sono fallite le Terme di Brisighella srl, ma una società che deteneva quote pari al 38,4% della Holding ‘Terme di Cervia e Brisighella srl’. E questo si sapeva da tempo. Parliamo del 2016 quando arrivò la prima dichiarazione di fallimento dal tribunale di Forlì (7 luglio 2016) per la Lombardi e Briganti srl Costruzioni Edili di Cesena, la socia della Holding Terme di Cervia e Brisighella srl. Ma ugualmente, testardamente e senza ragionare la Giunta Pederzoli è voluta andare avanti. Il sindaco Pederzoli e la senatrice Farolfi parlavano di miracolo, e invece per loro incompetenza e vanagloria Brisighella ha perso tempo e denaro, ma soprattutto una grande opportunità. A questo punto è facile pensare che ora perderemo anche i finanziamenti per la riqualificazione di 120.000 euro della zona bar. Inutile aprire un bar con servizi turistici se manca il progetto principale della piscina e delle terme.

"Ribadiamo che un bando di Rigenerazione Urbana e Sociale avrebbe dovuto essere utilizzato per il recupero e il riuso di patrimonio pubblico - continuano i dem - La zona terme di Brisighella era ed è un'area privata dove il Comune aveva fatto un accordo di soli 5 anni con la proprietà. Per riqualificare correttamente la piscina delle Terme bastava, in quel periodo, far partecipare correttamente i privati interessati alla futura gestione (perché non crediamo che il Comune si sarebbe messo a gestire direttamente la piscina) al bando relativo a contributi a fondo perduto (+ 150.000 euro) per imprenditori che intendono riqualificare siti produttivi nei comuni montani (come Brisighella). Un bando che sarebbe stato correttamente destinato ad un imprenditore privato, sulla cui area avrebbe potuto investire a lungo termine. Così abbiamo perso tutto. Il sogno di tornare a vedere la nostra area termale tornare a nuova vita ed un progetto di sviluppo del territorio".

"Quello che poi lascia ulteriormente l’amaro in bocca è la mancanza di trasparenza della Giunta Pederzoli nei confronti dei cittadini brisighellesi, che tanto attendono un recupero dell’area termale - puntano il dito dal circolo Pd - Avremmo ritenuto doveroso una tempestiva comunicazione da parte dell’amministrazione, perché questa purtroppo è una sconfitta per tutto il nostro territorio. Non ci saremmo mai aspettati la stessa solerzia dei comunicati di aggiudicazione del finanziamento. Ricordiamo gli annunci di aggiudicazione del 2021 e poi del 2022. Ma l’ultima intervista in merito alla riqualificazione dell’area termale risale al 12 giugno 2022 dove il sindaco Pederzoli e la vicesindaco Farolfi annunciavano l’imminente inizio dei lavori e la possibile inaugurazione per la stagione estiva 2023 con una piscina in attività. Poi non si è saputo più nulla ed oggi ce ne accorgiamo da una delibera di Giunta. A questo aggiungiamo che in silenzio, nella stessa delibera, si vede come il Comune di Brisighella ha cancellato dal piano gli investimenti di 500.000 euro per Villa Rondinini e i 324.000 euro per la riqualificazione energetica della scuola primaria Giovanni XXIII di Fognano per mancati contributi. Così come in silenzio la delibera ci dice nel bilancio del Comune di Brisighella ci sono residui attivi per 2 milioni e 400 mila euro. Soldi fermi. Parliamo di investimenti che avrebbero potuto dare impulso al nostro territorio. Primo su tutti il recupero del Teatro Pedrini che da 5 anni è assegnatario di finanziamenti regionali, ma per incapacità dell’attuale amministrazione è fermo al palo, così come ferma al palo sembra essere tutta Brisighella".