Bucci-Ticchi (La Pigna): appello al centro destra per battere de Pascale e voltare pagina

"Ravenna deve voltare pagina. Così come Forlì è riuscita a spodestare 70 anni di egemonia del Partito Democratico, grazie ad un modello vincente: l’alleanza di tutto il centro destra a sostegno di un candidato Sindaco civico, espressione di una lista civica". A dichiararlo sono gli esponenti de La Pigna, Maurizio Bucci e Roberto Ticchi, in vista della partenza della campagna elettorale per le amministrative a Ravenna. Per il presidente e il coordinatore, infatti, "Questa è la forrmula migliore per battere de Pascale e il Pd anche a Ravenna. Abbiamo di fronte a noi un’occasione unica che dobbiamo cogliere per senso del dovere nei confronti di tutti i Ravennati che vogliono vedere rinascere Ravenna.

70 anni di regime del Pd ravennate hanno prosciugato la linfa vitale del nostro splendido territorio. Non possiamo e non dobbiamo lasciare che de Pascale e la sua colazione soffochino definitivamente Ravenna. E’ per questo che noi de La Pigna insieme a Rete Civica Progetto Emilia-Romagna, rivolgiamo un accorato appello a tutto il centro destra ravennate. Uniamoci per battere de Pascale e il Pd, per voltare finalmente pagina e per concedere nuove opportunità a Ravenna e a tutto il nostro territorio. Noi ci siamo e siamo pronti a confrontarci su progetti e programmi con l’unico obiettivo di far rinascere Ravenna".