"Troppe buche nelle strade a Faenza", l'opposizione incalza e l'assessore replica: "Interventi previsti in primavera"

Strade da asfaltare e buche pericolose. La questione è stata oggetto di alcune interrogazioni presentate da Fratelli d’Italia e Lega nel corso dell’ultimo consiglio comunale tenutosi a Faenza. Nel corso del botta e risposta le forze di opposizione hanno evidenziato la criticità dello stato di alcune strade e la necessità di intervenire urgentemente con particolare riferimento a via Granarolo. Tema sul quale l’assessora ai lavori pubblici Milena Barzaglia ha replicato affermando che i lavori di asfaltatura sono già stati finanziati e sono previsti per il periodo primaverile del corrente anno.

“Nel mese di maggio 2022, dopo la condivisione con i quartieri, si è avviata come concordato la procedura di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità - ha detto l'assessora - Il primo intervento progettato, di 160mila euro, il cui progetto definitivo è stato approvato in giunta il 18 maggio è stato quello di manutenzione straordinaria di via Cittadini, via Risorgimento e via Filanda nuova. E’ stato posto come primo intervento perchè questo era collegato a un finanziamento ministeriale. Subito dopo sono partite le progettazioni nel seguente ordine: messa in sicurezza della viabilità lato monte per 350mila euro relativo a via Celle, approvato a giugno 2022, poi la messa in sicurezza della viabilità lato valle, per 350mila euro, relativo a via Convertite il cui progetto definitivo è stato approvato il 6 luglio 2022, infine il progetto di messa in sicurezza lato urbano, ovvero via Granarolo di 300mila euro che è stato approvato il 30 settembre 2022. Dopo l’approvazione dei progetti definitivi è stata avanzata la richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti. Successivamente sono seguite le fasi di approvazione dei progetti esecutivi e degli atti di gara".

Gli importi dei 3 progetti, ha precisato Barzaglia, "non prevedevano un affidamento diretto dei lavori ma una procedura che si articola nella pubblicazione di una manifestazione di interesse da pubblicare e successivamente l’invito alle procedure negoziate di almeno 5 ditte. La procedura di individuazione delle aziende richiede come minimo 3 o 4 mesi per cui si rimanda all’anno successivo stante inoltre la necessità di eseguire i lavori nel periodo in cui le temperature sono più miti. Va precisato che nel 2022 sono stati inoltre eseguiti i lavori che erano stati approvati nel 2021 ovvero via Ravegnana e la riqualificazione dei marciapiedi. Poi è stato portato avanti il progetto relativo alle strade e alla segnaletica dell’URF che ha impegnato gli uffici dall’inizio dell’anno fino alla fine di ottobre. Gli uffici e l’amministrazione sono a conoscenza dello stato delle strade, diverso è sviluppare il progetto in termini temporali, rispetto all’esecuzione dei 3 lotti, i lavori sono stati assegnati, si sta aspettano che il clima sia più mite. Riguardo al tratto di via Granarolo è presente la ciclabile laterale”.

I consiglieri di Fratelli d’Italia e Lega tuttavia, nel corso delle rispettive repliche, non si sono detti soddisfatti delle risposte fornite dall’amministrazione comunale, chiedendo comunque di provvedere quanto prima alla messa in sicurezza della rete viaria e delle piste ciclabili. Per la giornata di sabato la Lega ha indetto una conferenza stampa legata proprio al tema dello stato della rete viaria cittadina.