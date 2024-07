Le bufale di Sant'Apollinare, Ancisi (LpRa) "Due sono sparite da anni. Torneranno mai?"

"Due bufale di Sant'Apollinare in Classe sono sparite": a denunciarlo e a chiedere spiegazioni tramite un'interrogazione è il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi. Nel sito del turismo del Comune si legge: “Dal 2012 si trovano nel prato antistante la Basilica di Sant’Apollinare in Classe alcune sculture in bronzo realizzate dall’artista Davide Rivalta, raffiguranti cinque bufale mediterranee che procedono in ordine sparso in direzione del monumento, Patrimonio dell’Unesco”. Quello che stride, per Ancisi, è il numero complessivo delle sculture.

Nell'aprile 2021, ricorda il consigliere civico, “per l’occasione della mostra "Parents Lontains" dell’artista Davide Rivalta, a cura di Pier Luigi Tazzi, allo Château de Vullierens, vicino a Losanna (Svzzera), vengono esposte due delle sette bufale presenti nel prato di fronte alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Le due opere scultoree partiranno martedì 20 aprile per partecipare all’esposizione e torneranno a Classe a inizio novembre”.

"Dunque, la composizione dell’opera comprendeva, come ben ricordiamo, sette bufale - sottolinea Ancisi - numero certamente scelto non a caso dall’artista, giacché, per esempio, nella simbologia della religione cristiana rappresenta la perseveranza e la speranza, associate ai giorni della creazione, ai doni dello Spirito Santo e alle beatitudini. Ebbene, il Comune di Ravenna scrive, erroneamente, che già dall’origine, nel 2012, le bufale erano invece cinque, dando per definitiva la mutilazione dell’opera d’arte dopo il mancato rientro di due dal dicembre 2021 ad oggi. Roba da Chi l’ha visto?".

Per avere un chiarimento sulla questione, con la sua interrogiazione Ancisi chiede: "Le “sette bufale” da chi furono commissionate all’artista e a quali condizioni, anche economiche, stabilite per contratto o convenzione (di cui comunque si chiede copia)?; come se ne giustifica l’avvenuta mutilazione di due animali?; dove questi si trovano ora, col consenso o no dell’artista?; si può sperare nel ritorno dei due ruminanti al proprio pascolo, e quando?”.