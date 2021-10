"Buona la prima": la lista civica di De Pascale festeggia la vittoria elettorale con una cena

Lunedì alle ore 20.30 AL Mercato Coperto di Ravenna (P.za Andrea Costa, 48121 Ravenna RA) la lista civica "De Pascale Sindaco" organizza una cena “Buona la prima” per ringraziare tutte le persone che in questi mesi hanno sostenuto il progetto e contribuendo al conseguimento del risultato elettorale (quasi il 6%) attestandosi come seconda lista della coalizione dopo il Pd. Saranno presenti alla cena il sindaco De Pascale, l'assessore Annagiulia Randi, i consiglieri Daniele Perini e Davide Buonocore e tutti i candidati della lista. Per partecipare alla cena occorre iscriversi al link https://forms.gle/8Z3gvMCvgTY461Tz9. Il costo della cena ammonta a 22 euro