Buonguerrieri (FdI) invoca dimissioni di Priolo e De Pascale: "Sfruttano cariche per attaccare il Governo"

“È un fatto gravissimo quello accaduto ieri in Regione per il quale chiediamo le immediate dimissioni di Priolo e De Pascale”. È quanto afferma la deputata Alice Buonguerrieri (FdI) al termine dell'incontro svoltosi ieri a Bologna. “Non è accettabile che il candidato del PD alle prossime elezioni regionali, sfruttando la sua carica di sindaco e presidente di Upi e usando come leva l’alluvione, sia coprotagonista, assieme alla neopresidente Priolo, di una conferenza stampa in cui attacca il Governo".

"Questo comportamento dimostra ancora una volta come il PD usi le istituzioni per fare politica e propaganda elettorale contro gli avversari. Il minimo che possono fare Priolo e De Pascale è rimettere ogni mandato e fare campagna elettorale, tra un tortellino e un cappelletto, alla Festa dell’Unità, ambiente che si addice maggiormente alla loro propaganda politica”, conclude Buonguerrieri.