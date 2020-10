Bus sovraffollati, la mappa del M5S: "Criticità nelle linee extraurbane"

"Anche Ravenna non mancano i disagi: con sovraffollamento soprattutto nella linea 1 Darsena-Cinema City, la 159 per San Pietro in Vincoli e 155 per Russi-Faenza". Sono queste le tratte del trasporto pubblico locale che hanno ricevuto più segnalazioni all’interno della piattaforma online lanciata dal MoVimento 5 Stelle "sulle criticità legate al mancato rispetto delle norme anti-Covid sugli autobus utilizzati dagli studenti nelle prime settimane dalla riapertura delle scuole".

Una mappa, realizzata grazie a circa 50 segnalazioni raccolte in poco più di una settimana sul sito www.emiliaromagna5stelle.it, che adesso sarà consegnata alla giunta regionale in modo che si possa intervenire in accordo con le aziende del TPL come spiegato questa mattina nel corso di un question time dalla capogruppo Silvia Piccinini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Le segnalazioni che abbiamo ricevuto fino a questo momento riguardano per la stragrande maggioranza il superamento della capienza massima dell'80% - spiega Silvia Piccinini – Un limite che non viene rispettato soprattutto nelle ore di punta del trasporto scolastico, con studenti che sono costretti a salire su bus stracolmi senza il benché minimo distanziamento sociale, oppure proprio impossibilitati a farlo proprio a causa dell'eccessivo sovraffollamento. Con pesanti ripercussioni, in questo ultimo caso, sui tempi di percorrenza di tragitti anche brevi”.