Cacciatore (Lega): "Start Romagna, turni saltati e corse non effettuate; troppi i disservizi a danno dei cittadini"

"Dopo svariate segnalazioni da parte di cittadini delusi e amareggiati, siamo nuovamente a fare i conti con le "corse fantasma", ovvero quelle tratte mai effettuate a causa dei turni cancellati per mancanza di autisti. Dopo mesi di rassicurazioni in merito, continuano inesorabili i disservizi sul trasporto pubblico ravennate da parte di Start Romagna, a danno di cittadini e turisti". A denunciare i disservizi è Luca Cacciatore, Segretario Comunale Lega Ravenna, che racconta come l'"Ultimo episodio in ordine di tempo è di pochissimi giorni fa, precisamente tra il 26 e 27 dicembre scorsi quando, per mancanza di personale, sono saltati circa 20 turni che si traducono in circa 80 corse-tratte non effettuate, fatto gravissimo per la mobilità pubblica. In considerazione del fatto che da settembre 2021 la "Scuderia Start" ha iniziato il suo percorso formativo per autisti e meccanici, se ad oggi ci si trova in questa situazione, è evidente che "qualcosina" debba essere inevitabilmente rivisto. Questa situazione che si trascina da anni, è sicuramente complessa, ma è frutto principalmente di errori dovuti alla mala gestione della società Start Romagna che, ricordiamolo, è controllata per il 24.51% da Ravenna Holding".



"A rassicurarci non contribuiscono certamente le dimissioni dell'ex Direttore Generale di Start Romagna Claudio Sanna - prosegue Cacciatore - arrivate dopo solamente 6 mesi di lavoro (da giugno a novembre 2023) e stranamente non rese pubbliche, questo la dice lunga sulla situazione generale. Le numerose occasioni in cui sono saltate delle corse purtroppo non rientrano più nei "singoli episodi", ma contribuiscono a rendere la situazione instabile venendo così a mancare quella continuità del servizio che deve essere garantito al cittadino. Di fatto le premesse per la violazione dell' Art. 340 comma 1 del codice penale riguardo l'interruzione di pubblico servizio, ci sono tutte. Foto scattate il 27 dicembre 2023. Le persone davanti alla fermata dell'autobus erano in attesa di un autobus che non è mai passato. Come Lega Ravenna, da parte dei vertici di Start Romagna, ci auspichiamo un cambio di passo e confidiamo in una tempestiva risoluzione della problematica, per far fronte al perdurare di questi eccessivi e continui disservizi, e siamo altresì convinti che con la volontà e l'ascolto tra le parti, una soluzione seppur temporanea, in attesa di altri autisti, si possa trovare".