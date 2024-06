Camion su via Canale Magni, Garofalo (LpRa): "Mezzi pesanti passano abusivamente, servono controlli costanti"

"Su via Canale Magni confluisce, in arrivo dalla rotonda degli Spedizionieri a nord delle Bassette, un traffico tumultuoso di mezzi soprattutto pesanti diretti verso la parte est di Ravenna (porto, aree produttive, lidi nord, ecc.). Arrivata alla rotonda degli Ormeggiatori, nei pressi di Marcegaglia, da dove prosegue verso Porto Corsini, essa è però riservata, fino alla rotonda degli Operai, nei pressi dell’Alma Petroli e poco distante da Porto Corsini, ai mezzi leggeri. Quelli pesanti sono invece obbligati a percorrere la parallela via Baiona, strada di servizio alle aree industriali e commerciali. Niente di meno rispettato, perché molti bestioni, incuranti dei cartelli di divieto ed essendo almeno improbabile ogni controllo repressivo, trovano più facile e scorrevole, anche distensivo dato il paesaggio vallivo, passare da via Canale Magni. Quando due di loro si incrociano possono stritolare anche un monopattino". A definire la situazione è Alessandro Garofalo, esponente di Lista per Ravenna.

"Si può immaginare quanto sia temerario transitarvi con ciclomotori, motocicli o (mancando perfino una striscia ciclabile) velocipedi a due ruote, essendo spericolato anche su quattro. L’abnorme sovraccarico veicolare produce oltretutto danni irreparabili alla pavimentazione stradale. Penalizzati quotidianamente, non essendoci altra strada che colleghi la città con Porto Corsini, sono soprattutto i cittadini e i turisti, compresi i passeggeri del terminal crociere, 330 mila nel 2023", prosegue Garofalo che, come vicepresidente del Consiglio territoriale 3 di Ravenna, chiede al sindaco – e Lista per Ravenna farà un’interrogazione question time in Consiglio comunale – "se intende sottoporre a controlli costanti ed efficaci questo penoso tratto di viabilità locale, e anche con l’introduzione di un varco elettronico tramite cui i mezzi pesanti che infrangono il divieto di transito siano automaticamente identificati e sanzionabili. Allo stesso tempo si chiede di conoscere, trattandosi di una strada comunale, quante sanzioni state elevate sul posto dalla Polizia Locale nel 2023 per tale genere di trasgressioni al codice".