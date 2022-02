Camping di Lido di Classe chiuso da 5 anni, l'area torna ai Carabinieri. La Pigna: "Potrà riaprire entro l'estate"

"L’area del campeggio di Lido di Classe é stata nuovamente presa in consegna dal Reparto Carabinieri della Biodiversità di Punta Marina". A darne notizia è il gruppo consiliare della Pigna, che da tempo si sta occupando del caso del camping chiuso da 5 anni. Una novità che segnerebbe un passaggio fondamentale per la riapertura del campeggio.

"L'attività congiunta svolta dal gruppo consiliare La Pigna, Città-Forese-Lidi, dal consigliere regionale di Rete Civica Marco Mastacchi e dal Presidente della Pro Loco di Lido di Classe Terzino Giorgini ha raggiunto velocemente il proprio obiettivo - spiegano dalla Pigna - Ora si proceda subito con la pubblicazione del bando per l'assegnazione dell'area ad un nuovo soggetto con la conseguente riapertura di un’attività, quella del campeggio, che riveste una grande importanza per Lido di Classe. In questi ormai 5 anni, la chiusura del campeggio ha comportato notevoli danni economici e d'immagine alla località. Finalmente dopo una serie di interrogazioni, di esposti e di sollecitazioni ad opera de La Pigna, Rete Civica e Pro Loco, la struttura ricettiva potrà riaprire entro l'estate, a patto che il bando per l'assegnazione della concessione venga pubblicato celermente. Certo é che queste azioni avrebbero dovuto portare la firma del sindaco, che nella sua qualità di primo cittadino dovrebbe curare gli interessi del territorio che amministra. Dato che da de Pascale e dai suoi assessori sono arrivati solo proclami, ci siamo fatti carico della problematica e messo in atto tutti i mezzi a nostra disposizione per addivenire ad una soluzione il più possibile rapida. Gli esposti depositati a gennaio 2022 al Comando regionale Emilia Romagna e al Comando generale dei Carabinieri per la Biodiversità a firma della capogruppo Veronica Verlicchi hanno evidentemente è velocemente smosso le acque".

"Infatti - continuano dalla lista - dal 5 febbraio 2022 l'area dell'ex campeggio di Lido di Classe é stata ripresa in consegna dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità, Reparto di Punta Marina, così come da nulla osta ricevuto dal curatore fallimentare della società aggiudicataria del bando emanato nel 2018, che mai aveva aperto l’area campeggio contravvenendo a quanto stabilito dalla concessione da essa firmata con la Forestale. Il gruppo consiliare La Pigna,Città-Forese-Lidi aveva aveva anche scoperto che la società non solo era inadempiente, ma era stata dichiarata addirittura fallita dal Tribunale di Modena, con sentenza del 30 aprile 2021, come abbiamo peraltro reso pubblico a gennaio scorso. Nell'esposto avevamo evidenziato tutte le inottemperanze della società concessionaria e criticato con dovizia di particolari l'atteggiamento del Reparto Carabinieri e dell'amministrazione de Pascale. La società non aveva mai provveduto a effettuare i lavori di messa a norma delle strutture del campeggio e conseguentemente non aveva dato avvio all’attività, nonostante i proclami dei suoi rappresentanti ben rilanciati dal vicesindaco di Ravenna Fusignani e da altri amministratori. Ora attendiamo e vigiliamo affinché il bando venga emanato entro un paio di settimane, in modo tale che il nuovo aggiudicatario possa aprire entro la stagione estiva ormai prossima, restituendo a Lido di Classe un importante tassello della sua offerta turistica".