Campo da calcio di Sant’Alberto, approvato l’ampliamento dell'area. Pd: “Un’ottima notizia per il paese”

A seguito della segnalazione da parte della società sportiva concessionaria dell’impianto sportivo comunale per il campo da calcio di S. Alberto, ubicato in via Nigrisoli 149, era emerso che le fasce di rispetto al campo da gioco non erano funzionali. Ora, grazie alla generosità del proprietario del terreno attiguo, e con la delibera approvata dal Consiglio comunale di Ravenna, si procederà all’ampliamento.

“Per soddisfare tali esigenze ha commentato la consigliera del PD Stefania Beccari - occorreva ampliare l’area di pertinenza del campo da gioco principale e di conseguenza si è reso necessario acquisire una fascia di terreno nella strada parallela all’attuale campo da gioco, in modo da consentire il soddisfacimento della fascia di rispetto minima prevista. Grazie alla disponibilità e alla generosità del cittadino che era in possesso dell’area confinante, il Comune ha avviato l’iter di cessione gratuita e la necessaria variante urbanistica”.

“È un atto – ha aggiunto il consigliere Idio Baldrati - che darà la possibilità di usufruire di un campo da calcio adeguato, negli spazi affidati in concessione alla Polisportiva Reno che da anni svolge un’attività meritoria soprattutto per i giovani. È un’ottima notizia per il paese e in particolar modo per tutti i ragazzi e le ragazze che svolgono l’attività sportiva”.