Il candidato sindaco Mattia Missiroli (Pd) si presenta. "Posso contare su un’alleanza forte e solida"

Lunedì 19 febbraio, alle ore 20:30, presso il Magazzino del Sale Torre a Cervia, avrà luogo la serata di presentazione della candidatura di Mattia Missiroli a sindaco della città di Cervia, in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Il candidato sindaco Mattia Missiroli dichiara: “Lunedì sera non sarà solo un evento di presentazione ma anche una prima occasione di incontro autentico e profondo con la città. In questi ultimi mesi, mi sono impegnato instancabilmente per un’alleanza forte e solida, pronta ad affrontare i grandi temi che ci coinvolgono, e a delineare un progetto ambizioso per il rilancio e la crescita di Cervia. Abbiamo già fissato le basi e delineato un quadro di azione in cui le parole chiave sono visione e coraggio, perché ritengo che di questo abbia bisogno la nostra città".

"La nostra idea parte dalla convinzione che il contributo collettivo e attivo dei cittadini, imprese e associazioni sia il vero motore di una crescita complessiva. Tuttavia, l’obiettivo principale è garantire servizi sempre più efficienti per tutti, compresi coloro che sono spesso ai margini delle discussioni e lontani dai processi decisionali. Durante la serata, toccheremo con mano alcuni argomenti fondamentali per il futuro di Cervia: il welfare, il turismo, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, la pianificazione urbanistica e molto altro, senza tralasciare settori come la cultura, il forese, il volontariato, che necessitano di nuova “linfa” dopo anni caratterizzati da eventi straordinari e imprevedibili, in primis la pandemia e l’alluvione".