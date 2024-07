Regionali, c'è l'investitura ufficiale: il Pd candida Michele de Pascale. "Una nuova generazione che si mette in campo"

All'unanimità, dopo una riunione durata circa tre ore, e che si è svolta venerdì pomeriggio a Bologna la direzione regionale del Pd dell'Emilia-Romagna ha votato per conferire l'investitura di candidato a presidente dell'Emilia-Romagna a Michele de Pascale, sindaco di Ravenna. De Pascale al suo arrivo si è detto emozionato e "onorato" di ricevere questa investitura. Camicia bianca, jeans, giacca sulle spalle e telefono all'orecchio, il sindaco di Ravenna si è presentato così scusandosi per il ritardo (di un quarto d'ora). Sulla strada lo hanno accolto il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, la numero uno del partito di Bologna, Federica Mazzoni, e i segretari provinciale e comunale del Pd di Ravenna, Alessandro Barattoni e Lorenzo Margotti. Un clima di festa, tanto che Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della Regione, si è lasciato andare alla battuta: "Ti prestiamo una cosa che deve tornare a Modena il prima possibile", dice riferendosi alle origini modenesi di Bonaccini. "Noi abbiamo fatto così", ja risposto De Pascale sorridendo, ricordando la sua provenienza ravennate così come l'ex governatore Vasco Errani.

Prima di entrare in direzione, de Pascale si è fermato con la stampa. Bonaccini ha detto che farà meglio di lui. "E' un'asticella troppo alta - ha messo le mani avanti de Pascale -. Con Stefano, oltre all'apprezzamento per il suo lavoro, c'è un legame molto forte fin da quando ero ragazzino. Ho sentito tanto il suo sostegno e anche la libertà che ci ha offerto. Questa è una scelta che ha dentro anche una scelta generazionale, una nuova generazione che si è provata prima nei Comuni e che si mette in campo". Da parte di Bonaccini, ha continuato de Pascale, "c'è un grande messaggio di libertà", che a partire dal lavoro fatto in questi anni va nell'ottica di "costruire la Regione del futuro sentendosi liberi di immaginare, programmare, ascoltare e affrontare i problemi". Ad esempio, ha citato il sindaco di Ravenna, "il sistema sanitario sta crollando e se le soluzioni non le trova l'Emilia-Romagna, non le trova nessuno. Su questo la volontà è stare con l'orecchio a terra e proporre anche dei cambiamenti". E poi, ha aggiunto, "a 39 anni non si può pensare di non immaginare un cambiamento e un futuro".

Dal segretario regionale del Pd dell'Emilia-Romagna, Luigi Tosiani, un invito ad una campagna elettorale "senza strappi e senza urla". "Che la dimensione programmatica sia centrale nella campagna elettorale penso sia un bene per l'Emilia-Romagna stessa - ha detto Tosiani, anche a proposito dell'annuncio dell'officina del programma da parte della candidata civica Elena Ugolini - ora aspettiamo di conoscere le proposte della candidata del centrodestra e aspettiamo di confrontarci sui contenuti. Quello che mi sento di poter dire, però, è che gli elettori chiedono sempre più un linguaggio di verità. C'è una proposta del centrosinistra, della coalizione progressista e riformista, che si è già messa in campo alle amministrative. E c'è una proposta delle destre. E vedrete, sono pronto a scommettere, che sarà la proposta dei partiti di centrodestra tra qualche settimana. E quindi è giusto dire la verità agli elettori. Destra e centrosinistra si confronteranno democraticamente sulle idee, sui contenuti. E ci saranno tutte le condizioni per fare una campagna elettorale senza strappi, senza urla e senza alzare i toni. Perché oggi i cittadini hanno bisogno di risposte concrete, di idee, di proposte e di persone serie e per bene". (fonte Dire)