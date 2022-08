Definite le candidature di Fratelli d'Italia: il partito della Meloni punta su due donne in Romagna

Si delineano le candidature di Fratelli d'Italia per la Romagna. Il partito, accreditato come il primo in Italia stando agli attuali sondaggi, per la Romagna punta su due candidature al femminile, quella di Marta Farolfi, vicesindaca di Brisighella, e quella di Alice Buonguerrieri, coordinatrice provincia di Forlì-Cesena, con la prima con le maggiori chance di vittoria.

Farolfi, infatti, si trova candidata al collegio uninominale del Senato di Rimini–Forlì-Cesena, un collegio contendibile contro una candidata di +Europa come contendent diretta, Simona Viola. Inoltre è stata posizionata in seconda posizione nel listino del collegio plurinominale per il Senato (comprendente le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), alle spalle di Alberto Balboni, che è stato candidato anche al collegio uninominale di Ravenna-Ferrara, che potrebbe essere vinto dal centro-destra.

Buonguerrieri si trova invece candidata in un collegio difficile per il centro-destra: quello per il seggio alla Camera di Ravenna, più probabilmente appannaggio del centro-sinistra. Ma la coordinatrice di Forlì-Cesena potrebbe essere recuperata nel listino plurinominale della Camera (un collegio che comprende le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini): pur trovandosi al quarto posto ha tre pluri-candidature davanti.

Questi quindi i candidati del plurinominale per Fratelli d'Italia. Al collegio plurinominale 03 alla Camera i candidati sono Tommaso Foti, Ilenia Lucaselli, Gianluca Vinci, tutti e tre emiliani e candidati anche in Emilia in collegi uninominali e plurinominali. Quarto posto per Alice Buonguerrieri, avvocata di Cesena.

Questi quindi i candidati del plurinominale per Fratelli d'Italia al Senato. Al collegio plurinominale 02 al Senato i candidati sono: Alberto Balboni (Ferrara), Marta Farolfi (Ravenna), Marco Lisei (Bologna), Domenica Spinelli (Rimini). Quest'ultima è stata sindaca a Coriano e attualmente è vicesindaca dello stesso comune.

"Ringrazio Giorgia Meloni per la fiducia e l'opportunità datami di rappresentare Fdi in queste elezioni in Romagna - dichiara Marta Farolfi - La doppia candidatura all'uninominale del Senato nel collegio Forli-Cesena e Rimini, e il n. 2 nel proporzionale dopo il senatore Alberto Balboni, candidato anche nell'uninominale Ravenna-Ferrara, mi offre una grande opportunità e potrebbe consentire al centrodestra di essere per la prima volta rappresentato al Senato della Repubblica. In questo momento sento il peso delle responsabilità che vado ad assumere verso gli elettori, consapevole del duro e problematico momento che stiamo attraversando, anche nella nostra amata terra di Romagna".

“Con queste premesse, sento appieno il peso delle responsabilità che vado ad assumere verso gli elettori, perfettamente consapevole del duro momento che la nostra nazione sta attraversando: il carovita, i costi alle stelle dell'energia che si abbattono su famiglie e imprese, l'aumento dell'Iva sui beni essenziali, e la fase difficile e post pandemica che ha colpito anche la nostra amata terra di Romagna. C'è molto da fare e siamo solo all'inizio. In questa nuova sfida garantirò, come sempre, il massimo impegno e condividerò con i cittadini le proposte che in molti comuni della nostra regione hanno consentito al centrodestra di governare dopo decenni di monocolore di sinistra - conclude Farolfi - Porto in dote la mia formazione amministrativa e la conoscenza delle reali problematiche delle nostre città. I temi su cui mettersi a lavorare sono tanti e mi metterò subito in azione, ascoltando le nostre comunità”.