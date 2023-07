Canile, Dup e assestamento di bilancio: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale di Ravenna, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. In apertura saranno trattati i seguenti question time: “Valorizzare il servizio dei volontari nel canile di Ravenna. Loro appello al Comune” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Riflettiamo sul divieto di messe nel camping: un fermo ‘no’ a questa forma di intolleranza”, presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco); “Mettiamo in sicurezza via Garibaldi a Marina di Ravenna”, presentato da Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia).

Seguirà l’informativa da parte dell’assessora Livia Molducci in merito alla concessione di contributi straordinari ai sensi dell'art. 15 comma 5 del Regolamento per la concessione di contributi nel primo semestre 2023. Saranno poi presentate le seguenti interrogazioni: “Bosco Baronio: richiesta di informativa sul progetto finanziato dal Pnrr" presentata da Alessandra Folli (Pd); “Dare vita vera al Parco della Pace” presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Installazione ripetitore via Lanzoni” presentata da Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia).

Successivamente saranno discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: "Regolamento capanni da pesca e da caccia" e adeguamento del "Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia", “Autorizzazione al rilascio di parere in deroga, mediante la procedura prevista dall'art. 20 L.r. 15/2013, per opere di ‘avori di sostituzione edilizia del corpo palestra della sede del liceo classico -Dante Alighieri- sita in p.zza Anita Garibaldi 2 a Ravenna” e “Procedimento unico ai sensi dell'art. 53, l.r. 24/2017, per l'approvazione del progetto di ampliamento di attività di autotrasporto esistente di proprietà della ditta "Clt autotrasporti s.r.l." con sede operativa a Ravenna, in via Romea Nord n. 156/b, in variante agli strumenti urbanistici vigenti e conseguente variante della classificazione acustica comunale” presentate dall’assessora Federica Del Conte; “Approvazione Documento unico di programmazione (Dup) 2024/2026” presentata dall’assessora Livia Molducci; “Approvazione assestamento generale e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2023-2025. Applicazione quota parte dell'avanzo di amministrazione 2022 dell'Istituzione Biblioteca Classense” e “Approvazione deliberazione p.v. n. 13/p.g. n. 106929/2023 e deliberazione p.v. n. 18/p.g. n. 133708/2023 dell'Istituzione Museo d'arte della città” presentate dall’assessore Fabio Sbaraglia.