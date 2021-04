Cantiere in Darsena, Gasperoni (Ac): "Che disagio per gli abitanti di via Pirano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

In merito al cantiere per i lavori concernenti fibra ottica e fogne nella Darsena di Ravenna raccogliamo le proteste dei residenti di via Pirano. Il cantiere coinvolge la seconda parte di via Pirano e la Darsena, ma il passaggio dei mezzi per raggiungere il cantiere avviene attraversando anche la prima parte di via Pirano che non è coinvolta direttamente dai lavori provocando non pochi disagi ai residenti. Dato che il cantiere è raggiungibile da via d’Alaggio senza attraversare zone abitate si sensibilizza l’amministrazione comunale ad interfacciarsi con Hera e gli altri soggetti coinvolti affinché si possa propendere per questa soluzione alternativa per il passaggio mezzi.

Stefania Gasperoni - Alleanza di Centro per i territori Ravenna