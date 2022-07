"Cantiere San Patrizio": nell'area feste Pd un ciclo di incontri politici

Anche il Partito Democratico di San Patrizio riprende la sua attività pubblica, in presenza, aprendo il “Cantiere San Patrizio” un ciclo di incontri politici e culturali che si terranno nell’Area Feste Pd. "Anche quest’anno non è stato possibile organizzare la tradizionale Festa dell’Unità - spiega Mauro Lacchini, segretario del circolo Pd sanpatriziese -, ma non volevamo perdere il contatto con la nostra comunità, perciò ripartiamo dalla politica: quella fatta discutendo con le persone, confrontandosi, ascoltandosi. Sappiamo che il momento è difficile e per questo abbiamo bisogno di ritrovare spazi ed occasioni che offrano la speranza e la fiducia nelle idee e nel futuro.”

Le iniziative si terranno nelle settimane centrali di luglio: mercoledì alle 20.30 "Pnrr. Sfide ed opportunità da cogliere e da concretizzare", un dialogo con Manuela Rontini (consigliere regionale e presidente della Commissione Politiche economiche Emilia Romagna) e Paola Pula (sindaco di Conselice). Mercoledì 20 luglio alle 20.30 "La politica è cura della comunità. Le progettualità socio-sanitarie in Bassa Romagna", un colloquio con Luca Piovaccari (sindaco referente per le Politiche sanitarie dell’Unione) e con il contributo tecnico di Federica Boschi (direttrice del Distretto Sanitario di Lugo), Sara Zagonari (direttrice consultori Ravenna, Faenza e Lugo), Mauro Marabini (direttore del dipartimento Cure primarie-ambito territoriale Ravenna).