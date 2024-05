Cantiere sul lungomare a Cervia, Missiroli: "Condivido le preoccupazioni degli operatori"

“Condivido le preoccupazioni degli operatori di Pinarella e Tagliata, che lamentano i ritardi nell’esecuzione dei cantieri e scelte progettuali sull’opera da rivedere. I cantieri creano sempre disagi, ma il mio impegno è quello di mettere in campo nuove soluzioni per ridurli al minimo con una migliore programmazione, organizzazione di cantiere ed informazione". A dirlo è il candidato sindaco del centrosinistra a Cervia Mattia Missiroli.

"In merito al progetto condivido la proposta avanzata dagli albergatori, rispetto a migliorare fortemente la suddivisione degli spazi tra circolazione di pedoni ed auto, per cui sicuramente, se sarò eletto, rivedremo e miglioreremo il progetto sia nei futuri stralci che in quello in corso ascoltando chi lo vivrà tutti i giorni, ovvero gli operatori e residenti delle due località - promette il candidato - Vogliamo che sia una grande occasione di rilancio per Pinarella e Tagliata e non certo un problema, anche con una revisione importante del progetto che alzi la visione del progetto complessivo. Mi sto anche personalmente attivando per cercare di smuovere la situazione in tal senso fin da subito, cercando di trovare nell’immediato una soluzione".