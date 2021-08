Capienza impianti sportivi, Fagnani (Ravenna in Campo): "Aumentare il pubblico nei palazzetti si può e si deve"

"Sono due anni che lo sport è in sofferenza. Sono due anni che le società sportive stanno facendo miracoli per rimanere aperte, per conservare gli sponsor, per sostenere l’economicità della loro gestione. Gli sport di squadra al chiuso hanno bisogno del pubblico nei palazzetti, non possono farne a meno, se vogliono continuare a fare quello che fanno. E non è un problema esclusivamente di alto livello, perché dietro la squadra di serie A ci sono le giovanili, e poi c’è l’indotto fatto da tante squadre vivaio. Dietro l’alto livello ci sono le nostre ragazze e i nostri ragazzi impegnati nella attività sportive". Questo è quanto afferma Roberto Fagnani, assessore allo Sport di Ravenna e caplolista di Ravenna in Campo.

"Il Green Pass è una perfetta salvaguardia per la continuità dello sport di squadra al chiuso - conclude Fagnani -. Che i tifosi si muniscano di questo importante certificato, ma che al contempo il governo permetta di occupare gli spazi dei palazzetti per almeno metà della loro capienza e non per solo per il 25%".