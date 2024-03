Carnicella (LpRa): "Ponte ammalorato sul canale Cerba in via Sant'Alberto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Il canale Cerba costeggia la strada omonima da Torri di Mezzano, via dello Zuccherificio a Ca' Bosco, dove si immette sulla strada provinciale n. 1 di via Sant’Alberto. In questo punto, al km zero di via Cerba, si trova il ponte rappresentato nella foto, il cui impalcato, mostrando cemento scoppiato e armature esposte, desta non poche preoccupazioni a chi deve transitarvi in direzione Ravenna o verso la località di Sant’Alberto e i lidi nord. In alcuni mesi dell’anno, il traffico è peraltro intenso, soggetto pure all’intenso passaggio di mezzi di trasporto pesanti, anche agricoli. Lista per Ravenna chiede perciò al sindaco se questo viadotto sia oggetto di verifiche ed ispezioni, dei cui risultati possa darsi comunicazione. In caso contrario, invita ad eseguire il prima possibile un sopralluogo rivolto a verificarne la stabilità ed eventualmente disporvi gli opportuni interventi di messa in sicurezza.

Nicola Carnicella, consigliere territoriale di Lista per Ravenna