Caro bollette, bocciata la proposta dell'opposizione in consiglio: "La maggioranza non aiuta famiglie e imprese"

Nella seduta di martedì il Consiglio comunale di Ravenna ha respinto la mozione “Sospendere per almeno 6 mesi l'applicazione dell'addizionale regionale dell'accisa sul gas naturale usato come combustibile per usi civili e industriali”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Città forese lidi, con 9 voti favorevoli (La Pigna-Città-Forse e lidi, Fratelli d’Italia, Viva Ravenna, Lega Salvini premier, Lista per Ravenna-Polo civico popolare) e 19 contrari (Pd, Lista de Pascale, Ravenna Coraggiosa, Movimento 5 stelle, Pri).

"La maggioranza ha bocciato la mozione che chiedeva al sindaco di stimolare il presidente della nostra Regione affinché valutasse la sospensione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile sia per usi civili che industriali per almeno 6 mesi - spiegano i gruppi d'opposizione in una nota congiunta - Una richiesta che mira ad alleggerire il costo del gas per famiglie e imprese dal balzello regionale e che avrebbe permesso a chi oggi è in difficoltà di beneficiare di un piccolo ma importante aiuto. E' convinzione dell’opposizione che anche la Regione Emilia-Romagna debba fare la propria parte per ridurre l'importo delle bollette del gas naturale in questi mesi di grandi aumenti dei costi di genere alimentari, trasporti, ristorazione, materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Nel 2022 il caro bollette peserà per circa 1500 euro sulle tasche di ciascuna famiglia e anche un piccolo contributo risulta senza ombra di dubbio opportuno. La bocciatura della mozione attesta la ben nota indisponibilità dei partiti di maggioranza al dialogo e alla condivisione delle proposte che mirano a portare benefici ai ravennati. L’ennesima dimostrazione di come Pd, Pri, Ravenna Coraggiosa e 5 Stelle non abbiano alcuna intenzione di aiutare famiglie e imprese".