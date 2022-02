Caro bollette, viabilità e scuola: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 15 febbraio, alle 15.45, si riunisce il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità di videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Ponte Grattacoppa chiuso ad oltranza. L’impossibile passaggio a livello di via Basilica” e “Pedoni e ciclisti allo sbando su via Basilica tratto di Conventello”, presentati entrambi da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Caro bollette, quanto pesa per il comune” di Giacomo Ercolani, consigliere gruppo Lega Salvini premier.

Seguiranno le interrogazioni: "Restituiamo alla comunità ravennate la Madonna dell'orologio", presentata da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; “Organizzazione della raccolta dei rifiuti porta a porta nel centro storico, con quale criterio intende agire l’amministrazione?” di Nicola Grandi, capogruppo Viva Ravenna; “Piallasse abbandonate la denuncia dei cittadini” a cura di Giacomo Ercolani, consigliere del gruppo Lega Salvini premier; "Ravenna skatepark - Ponte Nuovo: richiesti adeguamenti strutturali", presentata da Renald Haxhibeku, consigliere del gruppo Pd; “Strade e piste ciclabili malridotte dagli scavi”, di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna Polo civico-popolare; “Situazione della via Argine Destro Montone”, dei consigliere comunali Giacomo Ercolani e Gianfilippo Nicola Rolando, rispettivamente consigliere e capogruppo di Lega Salvini premier.

Quindi si passerà all’esame e al voto delle seguenti proposte di deliberazione: “Approvazione nuovo Piano generale di protezione civile del comune di Ravenna” presentata dall’assessore alla Protezione civile Gianandrea Baroncini; “Romagna Acque-Società delle fonti spa - approvazione budget 2022”; “Ravenna entrate spa - approvazione budget 2022”; “Acqua ingegneria srl - approvazione budget 2022”; “Ravenna farmacie srl - approvazione budget 2022”; “Ravenna holding spa - approvazione budget 2022”; a presentare e illustrare le proposte di delibrazione l'assessore alle Società partecipate, Giacomo Costantini.

Seguirà la mozione “Interventi urgenti per una scuola in sicurezza” presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero e dai consiglieri dello stesso gruppo Renato Esposito, Angelo Nicola Di Pasquale. Infine l’ordine del giorno "Per una Ravenna sensibile ai cambiamenti climatici", presentato da Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi, rispettivamente capogruppo e consigliere di Ravenna coraggiosa, da Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle, e Massimo Cameliani, capogruppo Partito democratico.