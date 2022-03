Caro energia, Tritto e Zanolli (FI): "Si deve alleggerire il peso imposto su famiglie e aziende"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

In attesa di un intervento a livello nazionale, massiccio e di più ampio respiro, la situazione odierna del caro energia deve essere affrontata immediatamente a livello locale, adottando misure mirate ed urgenti, che alleggeriscano il peso imposto su famiglie ed aziende. Forza Italia chiede in primis che il Comune intervenga in maniera attiva, interfacciandosi con la partecipata Hera per agevolare le operazioni di rateizzazione dei pagamenti delle utenze, in guisa da permettere ai cittadini di saldare la debenza, senza intaccare il risparmio.

In secondo luogo, si chiede di veicolare parte degli utili di Hera per la creazione di un fondo ad hoc, destinato a soddisfare, in tutto o in parte, le spese energetiche delle imprese, più esposte ai rincari. Da ultimo, Forza Italia propone di ripetere l’iniziativa, già attuata con successo da altri Comuni virtuosi, “Adotta una bolletta” di un anziano, over 65 solo o con pensione minima, o di nuclei familiari in forte difficoltà economica, mediante una campagna di raccolta fondi, destinati appunto a coprire i costi delle utenze per le fasce più deboli.

Nicola Tritto ed Eleonora Zanolli - Forza Italia