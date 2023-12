Carriere Alias a scuola, la destra insorge: "Decisione scellerata". Pd: "Importante passo avanti"

Si scatenano le reazioni dopo la decisione dell'Istituto professionale Olivetti-Callegari di Ravenna di riconoscere le carriere alias, ripetendo quanto già fatto lo scorso anno al liceo artistico Nervi Severini. A criticare la scelta sono Alberto Ferrero (capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Ravenna) e Riccardo Vicaro (responsabile provinciale Gioventù Nazionale Ravenna): "Premesso che il ddl Zan non è stato approvato, ci chiediamo come sia possibile che i diretti interessati si ostinino a stratagemmi per riproporlo. La carriera Alias può e crea solamente confusione a chi, in età adolescenziale, ha bisogno di certezze, e questo è un modo per mettere ancora più a disagio i giovani. Tutto ciò - proseguono Ferrero e Vicaro - è figlio dell’ideologia gender che sta cercando di imporre ai più giovani un’interpretazione fuorviante della propria identità sessuale. Questo non risolve alcun problema, anzi confonde ulteriormente. Chiediamo e auspichiamo che questa scellerata e dannosa decisione sia revocata immediatamente, la salute mentale dei giovani non è un gioco, ma è un bene da tutelare".

Piena solidarietà arriva invece dal centrosinistra. La deputata Ouidad Bakkali (Pd) sostiene infatti la decisione della preside Antonia Sallustio di introdurre la carriera alias. "Decisione assunta secondo procedure condivise e trasparenti con il voto unanime del consiglio d’istituto quindi anche della componente che rappresenta le famiglie. Questo provvedimento, come succede già in più di 200 scuole italiane, che consiste nel riconoscere a studenti e studentesse il diritto ad essere nominati con il proprio nome di elezione, è uno strumento fondamentale per garantire che l’ambiente scolastico sia un luogo inclusivo per il vissuto e l’identità di tutte e tutti, dove i giovani possano essere al riparo da stigmatizzazione e isolamento".

La deputata dem critica poi la lettera di AGE Ravenna che "marca una totale mancanza di rispetto per l’esperienza di giovani studenti la cui identità di genere non corrisponde al sesso biologico assegnato alla nascita. Sostenere che adottare la carriera alias corrisponda a promuovere una “tendenza modaiola” o, ancora, un “capriccio adolescenziale” è grave insulto a chi attraversa un lungo e spesso doloroso percorso di autodeterminazione, denotando non solo poca conoscenza dell’argomento, ma l’abbraccio di un’ideologia discriminatoria che invece di includere vuole escludere dalla comunità scolastica le identità non conformi ai loro parametri. La decisione dell’istituto Olivetti-Callegari, che segue quella del Liceo Artistico Nervi-Severini, è un importante passo avanti affinché le scuole di Ravenna diventino sempre di più luoghi inclusivi in cui il benessere psicologico di ragazzi e ragazze sia messo al primo posto".

"Dobbiamo difendere i ragazzi e le loro famiglie da chi preferisce isolare ed escludere ciò che non comprende, perpetuando così sofferenze e solitudine. L’Italia si attesta al 33° posto su 49 Paesi europei per uguaglianza e tutela delle persone Lgbt+, le quali subiscono continuamente stigmatizzazione e non vengono riconosciute nella loro affermazione di genere nei tanti campi della propria vita, quello familiare, sanitario e lavorativo. I più giovani incontrano maggiori difficoltà e sofferenza proprio nell’ambito scolastico, essendo la loro condizione poco conosciuta e socialmente connotata da stereotipi negativi - conclude Bakkali - Da parlamentare, sento il dovere di continuare a battermi, in ogni sede, per un’idea di scuola aperta, accogliente e sicura per tutte e tutti, difendendola da chi, al governo o altrove, vorrebbe escludere ed invisibilizzare ciò che non comprende".