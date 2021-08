Cartelli di Lido di Savio, Ravenna in Comune: "Iniziativa disperata per promuovere il turismo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Il comunicato ufficiale di mercoledì del Comune di Ravenna (perché c’è pure un comunicato ufficiale!) ha precisato che sono stati "2244 i cittadini e i turisti che hanno partecipato al sondaggio promosso dal Comune di Ravenna per scegliere la denominazione da inserire nei cartelli turistici di Lido di Savio". Ha vinto la dicitura “Bologna Mare”. Tutta una presa in giro, visto che nello stesso comunicato "si precisa che si tratta dei caratteristici cartelli turistici di colore marrone e non dei cartelli bianchi di località e che la frazione continuerà a chiamarsi Lido di Savio". E allora perché perderci tempo? Intendiamo dire, a cosa serve se non a dare un’occasione in più a de Pascale per mettere in circolo il proprio nome, come peraltro accade tutti “i santi giorni”. Lo chiarisce il Sindaco in un’intervista al Corriere della Sera: "È un messaggio di amicizia e apertura visto che i bolognesi da sempre vengono qui". Peace and Love. Sperando che qualcuno ci caschi.

Come Ravenna in Comune abbiamo presentato già nel 2016 un articolato programma per il settore turistico. Siamo ben consapevoli infatti che "il turismo oggi richiede proposte molecolari, diffuse e ben coordinate, capaci di rispondere ad esigenze e nicchie diversificate allo scopo di prolungare i soggiorni". Rilevavamo tra le altre cose che "la costa mostra chiaramente i segni di questa scarsa progettualità". In cinque anni la maggioranza non ha concluso nulla. Fa un po’ ridere (o piangere) leggere così di queste iniziative come misure (disperate) per promuovere il settore turistico in extremis (visto che il mandato è agli sgoccioli). Coraggio, c’è ancora un mese e mezzo di tempo per un altro bel sondaggio per scegliere il cartellone marrone da affiancare a Casalborsetti: Düsseldorf Marittima o Düsseldorf Mare?

Ravenna in Comune