Casa della salute in Darsena. Margotti e Haxhibeku (Pd): "Parte integrante dell’identità della nostra comunità"

Il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta dell’8 febbraio 2022, il protocollo d’intesa tra Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e Comune di Ravenna per la realizzazione della “Casa della Comunità e Ospedale di Comunità Città di Ravenna – Darsena. È stata nel contempo autorizzata per Ausl Romagna la costituzione del diritto di superficie sulle aree individuate per l’insediamento della Casa della Comunità.

“Il Partito Democratico – ha detto il consigliere PD Lorenzo Margotti - ha sostenuto fortemente la realizzazione di questa opera che ora sta per essere concretizzata. Le Case della Salute che abbiamo sempre sostenuto intendono qualificarsi come strutture individuabili e raggiungibili dalla popolazione di riferimento. Sono comunità di professionisti che operano per garantire l’integrazione tra il servizio sanitario e sociale, attraverso l’offerta di prestazioni centrate sulla persona e comprendenti tutte le dimensioni della salute. In questi anni sono sorte nei territori di: San Pietro in Vincoli, Sant'Alberto, Savarna e Lido Adriano grazie alla messa a disposizione di spazi all’interno di strutture di proprietà del Comune di Ravenna che sono state oggetto di ristrutturazione da parte dell’azienda sanitaria".

"Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede il potenziamento del Sistema sanitario nazionale allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti anche alla luce delle criticità emerse durante l’emergenza pandemica. La Casa della Comunità diventerà lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti: l’assistenza di medicina generale e specialistica, il servizio di diagnostica per immagini, i prelievi, il consultorio familiare e l’ospedale di comunità.”

Sul tema è intervenuto nel dibattito anche il consigliere Renald Haxhibeku che ha detto: “La nuova Casa della salute in Darsena garantirà l’accesso all’assistenza sanitaria e sociale in un luogo visibile e facilmente raggiungibile dalla popolazione e diventerà parte integrante dell’identità della nostra comunità, un luogo di partecipazione e di valorizzazione di tutte le risorse. La presenza degli assistenti sociali rafforzerà il ruolo dei servizi territoriali. Il Direttore Generale di Ausl Romagna e il sindaco di Ravenna hanno avviato un apposito gruppo di lavoro composto da professionisti sanitari, sociali, medici di base, rappresentati del volontariato finalizzato alla realizzazione dello studio di fattibilità della nuova Casa della Comunità Città di Ravenna. Il gruppo ha provveduto a predisporre la piena integrazione della Casa nel contesto della comunità della Darsena, perseguendo lo sviluppo di servizi fortemente integrati. Il Comune metterà a disposizione l'area localizzata lungo la via Antica Milizia, una ubicazione strategica e accessibile dal trasporto pubblico oltre che con le principali vie di comunicazione della città. Sarà molto di più di un edificio, ma un vero e proprio modello assistenziale che raccoglie in sé tutta l’assistenza al paziente, rispondendo con efficacia ai bisogni del territorio. Sarà un unico punto di riferimento aperto tutti i giorni, tutto il giorno. Un traguardo vitale per il quartiere e per tutta Ravenna.”