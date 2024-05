Casalborsetti, Ancisi (LpRa): "Dopo 2 anni di attesa, finiti in 8 giorni i lavori alla rotonda"

Arrivano importanti novità per la rotonda del Garbino a Casalborsetti. In aprile Alvaro Ancisi, consigliere comunale di Lista per Ravenna, aveva depositato una interrogazione per chiedere delucidazioni sui lavori alla rotonda, "punto strategico della viabilità di Casal Borsetti, in cui confluiscono le principali strade di accesso al paese, via Giovanni Spalazzi e via delle Maone". Questo per apprendere lo sviluppo dell'intervento, legato alle prime opere di urbanizzazione relative al futuro “Comparto Casal Borsetti Golf” e soprattutto per conoscere l'andamento dei lavori che, secondo il consigliere d'opposizione, procedevano "estremamente a rilento".

"Soprattutto, il 21 aprile 2024 era scaduto il termine massimo fissato per la chiusura del cantiere e la consegna dell’opera. La cittadinanza era molto preoccupata per l’imminente stagione turistica, che richiede di presentare Casal Borsetti in maniera dignitosa, non sottosopra e malconcia. Chiedevo perciò di affrettare l’esecuzione dei lavori, rimettendo ordine e sicurezza nella rotonda e nelle strade di accesso occupate dal cantiere", spiega Ancisi.

A dare notizie è ora il Comitato cittadino dei Lidi Nord che riferisce: “Improvvisamente, dopo l'interrogazione in consiglio comunale, miracolosamente i lavori hanno preso nuova vita e in otto giorni hanno fatto a regola d’arte quello che non avevano fatto in due anni. La rotonda è praticamente finita. Hanno fresato gli asfalti e steso il nuovo manto stradale. L’asfalto è addirittura il migliore che si sia mai visto in tutti i lidi nord. Restano sparsi residui di materiali, che devono essere rimossi, e occorre sistemare la segnaletica e la transennatura della zona che è troppo a ridosso della strada. Certamente queste operazioni sono in calendario, si spera nel breve periodo”. Ora, insomma, mancherebbero solo gli ultimi interventi all’interno della rotonda, "dove ora c’è solo terra, si dovrà ripristinare il verde, magari non solo erba, ma piante e fiori", conclude Ancisi.