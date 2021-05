Case di riposo, Perini (Ama Ravenna): "Quando la riapertura completa?"

Il capogruppo della lista civica chiede al sindaco i tempi per le riaperture totali di Rsa e centri diurni

"La morsa del Covid–19 sembra finalmente allentarsi, ciò senz’altro comporta ricadute significative sulle case di riposo, sulle Rsa, dato che sono riprese le visite alle persone ospitate, senza però una riapertura totale di tali centri". Partendo da questa considerazione Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna, chiede al Sindaco e alla Giunta "quando la riapertura potrà essere completa, con particolare riferimento ai centri diurni".

Oltre a questo Perini domanda "cosa si sta facendo in tema di trasporti, necessari per l’accompagnamento degli ospiti venendo incontro, quindi alle richieste sempre più numerose e pressanti da parte delle famiglie, in grave difficoltà spesso nel gestire realtà tanto complesse".