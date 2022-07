Case popolari, Ercolani (Lega): "Si farà una commissione specifica per discutere criticità e soluzioni"

“Dopo aver portato in Consiglio il tema delle case popolari, abbiamo acceso l’attenzione su una tematica molto importante, la maggioranza ce lo ha riconosciuto e in accordo con il presidente della commissione 2 abbiamo ottenuto che si approfondisca il tema in una commissione Ad Hoc. Sarà per tutti un’opportunità di discutere al meglio gli elementi di criticità e approfondire le scelte di carattere politico e gestionale, noi porteremo all’attenzione di Acer questioni di legalità, sicurezza e manutenzione degli alloggi ERP". Questo è quanto afferma in una nota il consigliere comunale della Lega Giacomo Ercolani.

"Inoltre, da sempre come Lega ci battiamo e continueremo a lottare per l’inserimento dell’anzianità di residenza come parametro fondamentale per l’assegnazione delle case popolari, ad oggi il 20% degli alloggi sono assegnati a stranieri extra-UE, un dato su cui bisogna riflettere tenendo conto dello stato di povertà in cui versano alcuni Ravennati. Le case popolari sono una realtà molto vasta - precisa il consigliere leghista - per capire l’entità di ciò di cui discuteremo voglio segnalare un dato, gli alloggi ERP in gestione ad Acer ospitano oltre 5000 individui, suddivisi in 2045 alloggi ad oggi occupati sui 2210 in gestione".

"Ricordiamo come al centro dell’ODG che avevamo presentato e che ha portato alla convocazione della commissione, oltre alla richiesta di inserire l’anzianità di residenza come elemento determinante nell’assegnazione del punteggio per la graduatoria, era presente anche la richiesta di creare un sistema per le segnalazioni delle criticità e chiedevamo poi di intensificare i controlli all’interno delle strutture per garantire il rispetto della legge - conclude Ercolani - visto che non è inusuale come vengano allestiti posti letto non autorizzati aggiuntivi all’interno delle abitazioni aggirando il regolamento e la normativa".