Caserma Alighieri, sicurezza stradale e rigassificatore: si riunisce il consiglio comunale

Martedì, alle 15.30, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Crolli ripetuti nel nuovo palazzo comunale di via Berlinguer” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Lo stato disastroso di piazza Elsa Morante” a cura di Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia; “Viale Europa: soluzioni necessarie per scongiurare futuri incidenti”, presentato da Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 Stelle. Dopodichè il presidente del consiglio comunale Massimo Cameliani darà lettura dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Si passerà alle interrogazioni: “Caserma a quando il parco pubblico”, a cura di Alberto Ferrero, capogruppo Fratelli d’Italia; “Via Tombesi dall'Ova - rifare il manto stradale per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche”, presentato da Cinzia Valbonesi, consigliera gruppo Pd; “Grave incidente ad un ragazzo sulla Romea nord, non è stato pubblicizzato. Tratto stradale sfasciato, lungamente richiesto di bonifica” e “Ennesimo grave incidente in via Ponte della vecchia, mai adeguata all'intenso traffico civico e industriale”, entrambi di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “In attesa del sottopasso occorre chiedere con fermezza che siano risolte le criticità del passaggio a livello di via Molinetto”, presentata da Nicola Grandi, capogruppo Viva Ravenna; “Mancate modifiche al nulla osta del Mise riguardanti il rigassificatore di Ravenna”, a cura di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi. Si passerà poi alla proposta “Modifica articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno”, su richiesta di Nicola Grandi, capogruppo Viva Ravenna, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Infine gli ordini del giorno: “Proteggiamo le aree naturalistiche ed estendiamo le zone naturali”, a cura di Francesca Impellizzeri, capogruppo Ravenna Coraggiosa; “Accelerare le procedure di allaccio degli impianti fotovoltaici”, presentato da Francesca Impellizzeri, capogruppo Ravenna Coraggiosa, Marco Montanari, capogruppo consiliare Pd e Andrea Vasi, capogruppo consiliare Pri; “Istituzione della ZLS non più procrastinabile” di Cinzia Valbonesi, consigliera comunale gruppo Pd, Gianmarco Buzzi, consigliere comunale gruppo Pd, Chiara Francesconi, capogruppo Misto, Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco, Francesca Impellizzeri, capogruppo "Ravenna coraggiosa", Andrea Vasi, capogruppo Pri.