Caso automediche, Liverani (Lega): "Decisione folle, la Regione intervenga"

“Alla fine l'Ausl Romagna ha deciso che non farà alcun passo indietro, pertanto al servizio di un'area vasta che comprende la città di Ravenna e alcuni comuni montani della provincia di Forlì-Cesena rimarranno solo due automediche. Semplicemente folle”. Lo dice il consigliere della Lega, Andrea Liverani, che chiede con fermezza l'intervento della Regione. Questo, dopo che lunedì sera si è affrontato il tema anche durante una commissione consiliare a Faenza con il direttore di Ausl Romagna Tiziano Carradori.

“Quello ricoperto dall'automedica è un servizio essenziale che non dev'essere assolutamente tagliato, in quanto, in gioco, c'è la pronta assistenza ai cittadini e, dunque, la salute delle persone. Le ultime dichiarazioni da parte dell'Ausl Romagna sono preoccupanti: l'azienda sanitaria, per salvaguardare la tenuta degli ospedali ha deciso di rimodulare il servizio di automedica e questo porterà ad avere soltanto 2 automediche che dovranno gestire un territorio esteso su tutta la provincia di Ravenna, cui si aggiungono alcuni comuni montani appartenenti alla provincia di Forlì-Cesena - attacca il consigliere leghista - Come Lega sosterremo e ci batteremo con fermezza in tutte le sedi, a partire da quella regionale affinché un servizio così fondamentale come quello espletato dalle automediche non venga tagliato”, conclude Liverani.