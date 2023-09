Caso Ortazzo, fondi per gli alluvionati e viabilità: si riunisce il consiglio comunale

Giovedì, alle 15, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Viabilità, verde pubblico da manutentare, visibilità ridotta e decoro pubblico”, presentato da Giacomo Ercolani, consigliere gruppo Lega Salvini premier; “Stato di degrado, abbandono e pericolo in via Magazzini Posteriori” e “Spartitraffici ingombranti su via Romolo Conti”, a cura di Renato Esposito, vicecapogruppo Fratelli d’Italia; “Aggiornamento situazione orti comunali, zona Fornace Zarattini”, presentato da Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 Stelle; “Il delitto dell’Ortazzo, colpevole la giunta de Pascale”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare.

Il presidente del consiglio comunale Massimo Cameliani darà comunicazione dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini. Seguiranno le interrogazioni: “Sulla necessità urgente di installare una ringhiera di protezione presso il laghetto adiacente il parco Teodorico al fine di mettere in sicurezza detto luogo”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi; “Un parco verde in via Fontana tra troppo asfalto e cemento” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Sull’affondamento della draga alla foce del fiume Lamone a Marina Romea” a cura di Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini premier e Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi; “Alluvione: quando verranno utilizzati i 50 milioni di donazioni ricevute dalla Regione Emilia-Romagna e quando e come il Comune di Ravenna intende utilizzare gli oltre 4 milioni di euro che giacciono sul suo conto corrente pro alluvionati?”, presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi.

Saranno quindi discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Costituzione di associazione temporanea di scopo "Gal della pesca e acquacoltura - costa Emilia-Romagna", per partecipare alla selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in attuazione del programma nazionale finanziato dal "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - programma per l'Italia" per il periodo2021-2027 (Pn feampa). Variazione di bilancio” su cui relazionerà l’assessore Giacomo Costantini; “Miglioramento del collegamento tra la Statale 16 Adriatica e la Statale 309 dir. Romea - interventi di adeguamento della tangenziale di Ravenna in Comune di Ravenna - 1° stralcio. Accettazione indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea, offerta da Anas spa gruppo FS italiane” che presenterà l’assessore al Patrimonio Igor Gallonetto; “Tassa rifiuti (Tari). Determinazione esenzioni per l'anno 2023” a cura dell’assessora al Bilancio Livia Molducci. Infine sarà trattata la proposta di ratifica della delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Variazioni di bilancio - eventi alluvionali mese di maggio 2023 stanziamenti contributi autonoma sistemazione decreto 74/2023” che sarà descritta dall’assessore alla Protezione civile, Gianandrea Baroncini.