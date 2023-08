Caso Ortazzo-Ortazzino, Ancisi (LpRa): "Commessi crimini ambientali. La Provincia sapeva"

"Crimini ambientali. Non si possono definire altrimenti le manovre compiute segretamente perché Ortazzo e Ortazzino, bene naturalistico immenso e impareggiabile, anziché tornare in mano pubblica, passasse in proprietà ad una società immobiliare con finalità di sfruttamento speculativo". Lo afferma il consigliere comunale di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che lancia una dura accusa nei confronti di Provincia, Comune e Parco del Delta. Continua dunque la polemica sulla vicenda che coinvolge l'area naturalistica ravennate.

Il consigliere dell'opposizione indica come 'prova' di tali crimini "la nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2021 dell’Immobiliare Lido di Classe", in cui la società in liquidazione avrebbe chiesto alla Provincia di Ravenna di "ritornare alla classificazione di ‘pre-parco’ per l’area agricola", una proposta che sarebbe stata "in corso di esame da parte delle amministrazioni" e che, si specifica nel documento, avrebbe permesso di "poter concludere il preliminare di compravendita con CPI Real Estate Italy Srl alla quale sarà venduta l’intera area al valore di perizia".

Sottolinea poi Ancisi che le Amministrazioni preposte allo spostamento di "72 ettari di Ortazzo e Ortazzino da zona C a zona Preparco, sono indiscutibilmente, oltre alla Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, L’Ente Parco del Delta e la Regione, proprietaria del Parco, tutti strettamente connessi tra loro sul piano politico-istituzionale e convoce in capitolo obbligatoria". E questo, sempre secondo Ancisi, spiegherebbe perché gli enti "hanno tenuto il più rigoroso silenzio, perfino coi loro organi assembleari/elettivi, tacendo anche dell’avvenuta vendita dell’Ortazzo e Ortazzino a soggetto privato e del mancato esercizio della prelazione da parte dell’Ente Parco, fino a che, oltre cinque mesi dopo, il vaso di Pandora non è stato aperto da Italia Nostra".

"Si spiega perché la Giunta de Pascale del Comune di Ravenna, avendo tenuto a bilancio fino al 2021 i soldi per acquistare l’Ortazzo e Ortazzino, li abbia fatti sparire nel 2022. Si spiega perché tutto dovesse finire, già da molto prima, alla CPI Real Estate Italy, fregandosene dell’Ente Parco & C. Si spiega perché, presi con le mani nel sacco, si sono sbracciati a giurare che il sacco era vuoto", prosegue Ancisi, rilevando anche che questo spiegherebbe come mai nell’atto di compravendita "90 ettari di quei terreni" sarebbero divenuti edificabili.

La replica del sindaco: "Mai stati contatti per cambiare le norme di tutela dell'area"

Immediata la replica del sindaco Michele De Pascale, il quale assicura che dall'inizio del suo mandato "non ci sono mai stati contatti per cambiare le norme di tutela dell'area". Il primo cittadino diffida inoltre chiunque dal continuare a "infangare la rispettabilità degli enti". Un caso che ora sarà destinato a essere discusso anche in Consiglio comunale.