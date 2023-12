Caso Ortazzo Ortazzino, Ancisi (LpRa): "Pasticcio indecifrabile, ma gli enti possono rimediare"

Si tratterebbe di un "pasticcio indecifrabile", quello con cui Regione, Ente Parco del Delta del Po e Comune di Ravenna hanno affrontato il caso dell'Ortazzo Ortazzino, Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale del territorio ravennate, oggetto di due successive compravendite. Così ha detto Alvaro Ancisi, consigliere di Lista per Ravenna, secondo il quale sarebbe ancora possibile "sottrarre definitivamente questo straordinario ecosistema naturale a manipolazioni indebite e a speculazioni aggressive della sua libera e naturale evoluzione, viceversa esaltandone e valorizzandone la ricchezza eccezionale delle specie faunistiche e botaniche e l’estrema diversità ambientale".

L'oasi naturalistica è stata infatti oggetto di una prima compravendita con l passaggio dall’Immobiliare Lido di Classe a una società di consulenza immobiliare, "al prezzo commerciale poi rivelatosi di 580 mila euro, senza che l’Ente Parco avesse potuto far valere il proprio diritto di prelazione per le zone A e B, pari a poco più dei 3/4 dei 478 ettari dell’intera proprietà, comprensiva anche della zona C", ricorda Ancisi. L'acquisto dell'area era stato poi messo a bilancio dal Comune di Ravenna "con 514.000 euro, senza però che la Giunta comunale gli desse corso, facendolo poi sparire dal successivo programma 2022-2024 senza darne spiegazione", aggiunge il consigliere d'opposizione.

Nel settembre del 2023 è stato poi registrato l’atto preliminare di una seconda compravendita privata in base a cui l’area intera sarebbe venduta a una società agricola ferrarese per la somma di 1.060.000 euro, "prezzo dunque quasi doppio di quanto l’aveva pagato a marzo - precisa Ancisi - L’Ente Parco, grazie anche ai contributi della Regione (255.000 euro) e del Comune di Ravenna (95.000 euro), ha deliberato a sua volta, il 28 novembre, esercitando il diritto di prelazione riconosciutogli dalla legge solo per le zone A e B, di chiederne il riscatto valutandone il costo in 437.000 euro, sul prezzo totale di 580.000 della prima compravendita". Insomma, la zona C sarebbe "stata valutata appena 143 mila. Fondamentale, al riguardo, è che 'la valutazione è stata fatta prendendo come valori quelli comunicati al Parco dalla Società venditrice', come dichiaratoci, su nostra richiesta, dal dirigente del servizio Ambiente del Comune di Ravenna".

Ancisi prende quindi in esame òa perizia dell’Agenzia delle Entrate che "conferma che alla zona A, di “protezione integrale”, non è possibile neanche accedere; che nella zona B, “di protezione generale”, sono consentite esclusivamente attività di conservazione della natura e “visite guidate/ regolamentate”; mentre invece, nella zona C, di “protezione ambientale” - prosegue il consigliere - oltre alle attività di conservazione della natura, sono ammesse oltre alle “visite libere”, anche altre attività di rilevante interesse reddituale". Fra queste attività ci sarebbero anche inziative turistiche e agrituristiche. "Nulla di ciò può essere però fatto nell’unico importante edificio, sia pure fatiscente, dell’Ortazzo Ortazzino - sottolinea Ancisi - costituito da uno stabilimento di oltre 2.600 metri quadrati, a suo tempo addetto a pilatura (“pileria”) e magazzinaggio del riso. Esso ricade infatti in zona B, nella parte interna alla “palude costiera salmastra dell’Ortazzo”, lontana anche fisicamente dall’area C. Il Piano di Stazione prevede che il suo esclusivo indirizzo, previo intervento edilizio, dovrà essere quello di Centro di documentazione del Parco".

In conclusione, "le attività capaci di fornire reddito" sarebbero, "almeno per il 90%, possibili solo nella zona C. Riscattare da Immobiliare Lido di Classe le sole zone A e B (cioè l’osso) al costo di 437 mila euro, come intendono Parco del Delta/Regione/Comune di Ravenna, senza una perizia, d’intesa con l’Immobiliare stessa, e lasciare a questa la zona C (cioè la polpa), valutata per differenza 143 mila, sembra a Lista per Ravenna un generoso regalo di Natale - conclude Ancisi che indica - come soluzione principe il passaggio della zona C alla zona B, che è tutto nelle mani degli stessi tre enti. Su questa, come si vedrà, intendiamo batterci e concentrarci".