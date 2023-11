Caso Ortazzo-Ortazzino, La Pigna attacca il sindaco: "Vuole distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica"

Si torna a parlare del caso Ortazzo-Ortazzino, con la lista civica La Pigna che presenta un 'Question Time' rivolto al sindaco di Ravenna con il quale si cerca di fare luce su alcuni recenti passaggi e dichiarazioni. Sulla questione La Pigna attacca: "Le pretestuose puntualizzazioni affidate alla generica firma "amministrazione comunale", con le quali si mira a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle conclamata negligenza del sindaco de Pascale sull'intera vicenda, non riescono certamente a conseguire il loro obiettivo. Le mancanze e l'inettitudine amministrativa dimostrata da de Pascale sull'affaire "Ortazzo-Ortazzino" sono testimoniate dalle carte". Sul tema, nei giorni scorsi, la lista civica si era già fatta sentire.



Questo, mentre Regione e Comune di Ravenna spiegano di aver messo nella disponibilità dell’Ente Parco del Delta le risorse necessarie all’acquisto delle aree di Ortazzo e Ortazzino . "Ci auguriamo di poter ricevere risposta dal sindaco nel breve tempo e che finalmente la sceneggiata messa in atto da lui (il sindaco De Pacale, ndr) e dalla Regione si concluda lasciando lo spazio ad interventi concreti che permettano a tutta l'area Ortazzo-Ortazzino (zone a, b, c) di finire, finalmente, in mano pubblica", conclude La Pigna.