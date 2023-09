Caso Ortazzo-Ortazzino, la Regione: "Ecco perché non abbiamo finanziato l'acquisto dell'area"

Il parco del Delta del Po "ci ha prospettato la possibilità del diritto di prelazione con la richiesta di finanziamenti aggiuntivi". Tuttavia, "per elargire risorse occorre una programmazione". Così l'assessora regionale a Pianificazione e Parchi Barbara Lori ha spiegato in commissione il perché la Regione non ha finanziato l'acquisto dell'area Ortazzo-Ortazzino nel parco del Delta nel ravennate, finita poi a una realtà immobiliare privata.

Il parco, ricostruisce ancora la vicenda l'assessora, "ha comunque attivato verifiche sul procedimento di alienazione dell'area, poiché le tempistiche non corrispondevano con quelle presentate all'ente al momento in cui è stato chiesto di manifestare il diritto di prelazione".

La domanda era stata posta dai Verdi, attraverso la consigliera Silvia Zamboni. "Risulta chiaro - commenta alla luce della risposta della giunta - che la richiesta di finanziamento dell'ente parco non sia stata formalmente corretta per essere presa in carico dal bilancio regionale. Resta il tema sulle modalità di gestione del parco e sul non aver affrontato in maniera incisiva la possibilità di esercitare il diritto di prelazione. Punto interrogativo anche sulle risorse messe a disposizione dal Comune di Ravenna per l'acquisizione dell'area ma di cui poi non si è fatto nulla". Per i Verdi si è trattato insomma di "trascuratezza istituzionale".

Ma sempre in commissione i Verdi hanno dato battaglia anche su un altro aspetto della gestione dei parchi, in particolare le Valli di Comacchio: è "inopportuno - sempre secondo Zamboni - affidare ai cacciatori la gestione idraulica delle Valli di Comacchio, giustificando che non c'è personale sufficiente. E non si sa nemmeno se i cacciatori abbiano le competenze per svolgere quel compito

Ma l'affidamento da parte dell'ente di gestione per i parchi e la biodiversità-Delta del Po, chiarisce sempre Lori, "non richiede autorizzazione e la convenzione stipulata non è onerosa. Si tratta solo di manovre idrauliche naturali per le quali i volontari sono stati formati prima di intervenire. La convenzione vuole migliorare la gestione idraulica mantenendo, però, in capo all'ente l'intera gestione idraulica".

Solo "parzialmente soddisfatta" però Zamboni: la vicenda resta "opaca. Rimangono perplessità, perché anche le opposizioni a Comacchio hanno criticato la convenzione. È un affidamento diretto. Sull'incarico per le manovre manuali, si sono cercato altri soggetti? È atipico vedere cacciatori che svolgono ruoli che dovrebbero essere svolti dal personale del parco". Attacca dopo la risposta dell'assessora anche la 5 stelle Silvia Piccinini. "Riteniamo assolutamente insufficiente e lacunosa la risposta fornita dalla Regione e chiediamo che la convenzione venga annullata al più presto", afferma la 5 stelle. (Dire)