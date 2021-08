Celebrato al cimitero monumentale il gerarca fascista Ettore Muti

Si è tenuta domenica al cimitero di Ravenna l'annuale commemorazione, organizzata dall'Anai (Associazione nazionale arditi d'Italia), del gerarca fascista Ettore Muti. Come ogni anno non sono mancate le polemiche sollevate da diverse parti politiche, che chiedevano di vietare la cerimonia.

"Ci fa strano (ma forse nemmeno più di tanto) come i paladini della libertà e del rispetto reciproco si riducano a sterili azioni notturne affiggendo striscioni contro un morto e si appellino a regolamenti cimiteriali senza pensare che la commemorazione è svolta da anni all'esterno del cimitero e nel pieno rispetto delle regole imposte dagli uffici competenti - commenta Desideria Raggi, coordinatore regionale di Movimento Nazionale - La Rete dei Patrioti - Al contrario non possiamo più accettare che questi sedicenti omuncoli, ben protetti e nascosti dietro un imponente cordone di forze dell'ordine, continuino a organizzarsi per disturbare senza uno straccio di autorizzazione, sbraitando come galline stonate, presso un luogo di culto che impone il silenzio oltre alla tenuta di un comportamento consono. Non possiamo più accettare il benestare di una certa politica di palazzo e delle istituzioni competenti che, per non incappare in qualche tirata d'orecchio dai piani alti, fanno il gioco delle tre scimmiette escogitando ridicole e penose prescrizioni come posteggiare nell'abituale parcheggio preposto per garantire uno spazio ai contromanifestanti. A parti inverse non avrebbero esitato ad allontanarci, non avrebbero esitato a denunciare chiunque di noi si fosse presentato anche come semplice cittadino a una eventuale commemorazione organizzata dalla controparte".