Centro di stoccaggio CO2, Maestri (Green Italia): "Progetto impattante, deve essere scongiurato"

Maestri mostra preoccupazione per il progetto dell'Eni: "Sarebbe come far pagare ai cittadini il costo di scelte politiche ed economiche che li danneggiano, sottraendo loro salute e futuro"

"Si parla di grande piano industriale per la transizione energetica, ma in pratica è la solita vecchia inquinante Eni. Che non demorde sul progetto di cattura e stoccaggio della CO2 nei fondali al largo di Ravenna". Sono le parole della deputata Rossella Muroni, capogruppo alla Camera di Facciamo Eco, che vengono riprese e condivise dal ravennate Andrea Maestri, membro dell’Ufficio di Presidenza di Green Italia.

"Faccio mia la preoccupazione che al progetto di Eni non siano destinati fondi pubblici: sarebbe come far pagare ai cittadini, soprattutto ravennati in questo caso il costo di scelte politiche ed economiche che li danneggiano, sottraendo loro salute e futuro", afferma Maestri.

"Chiedo alle forze di maggioranza che governano Ravenna, e che mi auguro possano vincere le prossime elezioni amministrative con un centro-sinistra in cui la sinistra sia ancora più forte e strutturata - conclude Maestri - di opporsi a questo progetto e di promuovere in ogni caso una campagna informativa e partecipativa che renda i cittadini di Ravenna pienamente e responsabilmente informati e partecipi di una decisione tanto impattante, che deve essere scongiurata".