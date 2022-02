Centro storico, Esposito (FdI) discute in Consiglio della raccolta porta a porta e del degrado in via Salietti

Dalla raccolta di rifiuti porta a porta, al degrado di via Salietti: il consigliere di Fratelli d’Italia, Renato Esposito, deposita due question time e porta i due temi di interesse per il centro di Ravenna in Consiglio comunale.

A proposito del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, Esposito rileva come "a breve l'intero territorio comunale sarà interessato dalla raccolta dei rifiuti “porta a porta”, con l'esposizione all'esterno delle abitazioni di numerosi contenitori che daranno un tocco estetico 'di classe ed eleganza' anche in pieno centro storico - una raccolta che secondo il consigliere di FdI - interessando anche grandi condomini, ad esempio quello di via Maggiore ed altri, provocherà l'intasamento dei pubblici marciapiedi oltre che occupare zone a ridosso delle attività commerciali di botteghe e negozi con il transitorio deposito di tali contenitori". Una raccolta porta a porta che, per Esposito, "non prevedendo la raccolta giornaliera di tutti i rifiuti ma solo di alcune tipologie di questi, creerà per questo grande disagio ai nostri Concittadini costretti a tenere in giacenza nelle proprie abitazioni, ingombranti e a volte maleodoranti 'fardelli'".

"Nell'adottare tale radicale cambiamento nella raccolta dei rifiuti, non è stato chiesto alcun parere ai nostri concittadini - posegue il consigliere Esposito - eppure date le varie tornate elettorali che si sono ripetute l'occasione per chiamarli alle urne con referendum per esprimere o meno il proprio dissenso ci sarebbe stata. Non risultano esserci stati veri e seri sondaggi tra i cittadini per testare il gradimento dell'iniziativa, sia prima che partisse sia tra coloro che già subiscono tale iniziativa. Come consigliere comunale e rappresentante del popolo ravennate, intendo raccogliere il “grido di dolore” di tanti nostri concittadini che ritengono sbagliato, inopportuno e scomodo tale totale cambiamento nella raccolta dei rifiuti".

Con la sua interrogazione l'esponente di Fratelli d'Italia intende dunque chiedere all'Amministrazione "Se e quando è stata approvata dal Consiglio Comunale la raccolta “porta a Porta” dei rifiuti; e se e quando sia stato discusso il relativo regolamento, e in quale Commissione consiliare sia stato approvato; Se corrisponde al vero che Hera per collocare 7 contenitori per l'umido all'interno dell'area condominiale, mantenendo l'indifferenziata all'esterno in via Bargigia, abbia chiesto la 'modica' cifra di mille euro a carico del condominio, senza considerare che già le famiglie dei condomini suddetti, siti in Via Maggiore 223, pagano di Tari circa 300 euro all'anno - e inolte - Se tale raccolta “porta a porta” oltre che creare disagi produrrà anche un risparmio sulla bolletta della Tari per i Ravennati. Infine con urgenza si chiede la possibilità di sospendere la raccolta “porta a porta” in attesa di valutarne tutte le possibili conseguenza e gli eventuali disagi e/o vantaggi".

Per quanto riguarda poi la situazione di Via Salietti, in borgo San Biagio, Esposito torna a discutere del "grave degrado del manto stradale", già evidenziato in un'interrogazione di dicembre. Il consigliere riferisce quindi la rsposta data dall'Assessore competente a gennaio: "Via Salietti è suddivisa in due tratti: il primo adiacente alla via faentina è di proprietà privata del centro direzionale San Biagio... Ora il degrado della pavimentazione stradale all'interno che viene segnalata è proprio quella che ricade all'interno del tratto privato ed è causato dall'apparato radicale dei pini che sono collocati sempre in un'area privata".

Facendo appello a una sentenza della Cassazione, Esposito dichiara che "la strada è privata, ma aperta al pubblico transito, il Comune è responsabile della sua manutenzione - e aggiunge - il Comune deve provvedere alla manutenzione delle strade, nonché delle aree limitrofe alle stesse, atteso che è comunque obbligo il pubblico transito, si assume anche l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non venga trascurata".

Esposito chiede perciò a sindaco e Giunta Comunale: "Se e quando si intende rimettere in sicurezza la via Salietti, rimuovendo con urgenza l'attuale stato di grave pericolo per i nostri concittadini, automobilisti o pedoni che siano, dovuto all'estremo degrado del manto stradale. Nel caso in cui dall'inerzia dell'amministrazione comunale derivassero danni o grave pregiudizio a qualcuno - Esposito promette di valutare - l'ipotesi di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per omissione di atti d'ufficio".