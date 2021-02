Cervia approva il bilancio comunale: 55 milioni di euro di interventi

Il Pd: "Tutto questo sforzo economico non ricadrà sui cittadini, lasciando infatti invariati i tributi locali e inalterati i servizi alla persona"

Il Partito Democratico di Cervia commenta con grande soddisfazione per il bilancio di previsione 2021-2023. "Dopo un anno di difficoltà legate alla situazione pandemica e alle correlate conseguenze sul piano socio-economico, la Giunta e i gruppi di maggioranza - come proposto dal Pd - hanno deciso di investire numerose risorse avviando un importante percorso di manutenzioni diffuse, senza lasciare indietro nessun quartiere di Cervia dal forese alla costa. Ammontano infatti a 55 milioni di euro gli interventi dei prossimi tre anni, oltre la metà dei quali (25 milioni) solo nel 2021. Tra questi rientrano anche grandi opere quali il secondo stralcio del lungomare di Milano Marittima, il primo stralcio del lungomare di Cervia e la riqualificazione di piazzale Premio Nobel a Pinarella. Tre milioni di euro andranno nelle ristrutturazioni di marciapiedi e strade, e ulteriori risorse saranno finalizzate al miglioramento impianti sportivi e scuole e interventi sul verde pubblico".

"Rimarchiamo che tutto questo sforzo economico non ricadrà sui cittadini, lasciando infatti invariati i tributi locali e inalterati i servizi alla persona, entrambi frutto di forti scelte politiche tutt'altro che scontate - conclude il segretario Mauro Conficoni - Siamo convinti che l’obiettivo tracciato sia quello giusto: Cervia deve correre, la crisi pandemica finirà e dobbiamo essere pronti. Grazie al ripreso dialogo costante con i consigli di zona il bilancio appena delineato illustra una città in movimento e continuo miglioramento, per ripartire con ottimismo e fiducia di cui tutti noi, cittadini e le imprese, abbiamo bisogno".