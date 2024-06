Cervia, definito il nuovo consiglio comunale dopo l’elezione a sindaco di Mattia Missiroli

Sono stati proclamati gli eletti alla carica di consigliere comunale a seguito dei risultati delle consultazioni amministrative dell’8 e 9 giugno che hanno visto l'elezione di Mattia Missiroli a sindaco di Cervia. All'esito degli scrutini vengono assegnati 10 posti alla coalizione di centrosinistra (7 Pd, 1 lista civica Per Cervia, 1 lista civica Con Missiroli Sindaco, 1 Pri Cervia con Gabriele Armuzzi) e 6 a quella di centrodestra (1 per il candidato sindaco non eletto Massimo Mazzolani, 3 lista civica Mazzolani sindaco, 2 Fratelli d'Italia).

La composizione dei 16 seggi

Per il Partito Democratico sono eletti Federica Bosi (295 voti), Bianca Maria Manzi (266), Mirko Boschetti (265), Michela Brunelli (222), Federica Ferdani (183), Samuele De Luca (182), Michele Mazzotti (169). Per la lista civica Per Cervia eletto Giovanni detto Gianni Grandu (316 voti). Per la lista civica Con Missiroli Sindaco eletta Samanta Farabegoli (112 voti). Per P.R.I. Cervia con Gabriele Armuzzi eletto Gabriele Armuzzi (174 voti). Per la lista civica Mazzolani Sindaco eletti Alain Conte (167), Francesco Ferrini (138), Andrea Castagnoli (90). Infine due consiglieri per Fratelli d'Italia: Annalisa Pittalis (113), Duilio Granitto (77).