Torna a Cervia la Festa della Lega: tra gli ospiti Matteo Salvini, Lucia Annunziata e Mario Giordano

“Mancano pochi giorni all’apertura della tradizionale Festa della Lega Romagna, che da anni si è ormai trasformata in un evento nazionale a cui si danno appuntamento il ‘gotha’ della Lega, esponenti della politica e delle forze sociali, amministratori pubblici, giornalisti e conduttori televisivi”. Ad annunciare la festa del partito, che aprirà i battenti venerdì 28 luglio e si chiuderà mercoledì 2 agosto in piazza Maffei a Cervia, è Jacopo Morrone, parlamentare e segretario della Lega Romagna.

“Due le novità dell’edizione 2023. Come emerge dalle date di apertura e chiusura, la Festa si allungherà di un giorno, le tradizionali cinque serate diventeranno sei. E cambierà l’ubicazione, ma di poco. Ci affacceremo infatti sempre sul suggestivo canale di Cervia, non nella stessa posizione degli altri anni, ma dalla parte opposta dove si erge la Torre San Michele, in piazza M. Maffei. Per quanto riguarda gli ospiti, ricordo che domenica 30 luglio, alle 21, sarà l’occasione per ascoltare Matteo Salvini che dialoga con Agnese Pini, direttore QN, e Daniele Capezzone, giornalista e saggista”.

Sul palco si alterneranno, insomma, non solo esponenti politici. Spazio dunque al ministro Salvini, a Lucia Annunziata, Jacopo Morrone, Daniele Capezzone,, Agnese Pini, Mario Giordano, Andrea Pancani, Claudia Conte e tanti altri. Oltre agli appuntamenti politici, spazio anche alla gastonomia con un menù tradizionale romagnolo.