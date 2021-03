Cervia, il Pd convoca una consultazione online per riflettere su temi nazionali e locali

In seguito all'intervento del neo segretario del Pd Enrico Letta, il Partito Democratico di Cervia convoca una consultazione aperta di iscritti ed elettori che si terrà online attraverso la piattaforma Google Meet lunedì 29 marzo alle ore 20:30, alla quale seguirà la stesura di un documento politico da inviare alla sede nazionale a Roma. Lo afferma il segretario comunale Mauro Conficoni.

"Nel suo discorso in Assemblea Nazionale il nuovo segretario nazionale del Pd Enrico Letta ha avanzato nuove sfide e impegni che coinvolgeranno i militanti ed elettori del Partito Democratico - dichiara Conficoni -. Dalla lotta alle diseguaglianze, ai diritti in campo civile, da una nuova visione di economia ed industria, a nuovi progetti per rilanciare il nostro Paese per il post pandemia, sono ventuno i punti trattati sui quali la segreteria nazionale chiede pareri e contributi. La spinta nazionale sprona a ragionare sia sui grandi temi sia sul locale, e soprattutto sulla direzione e forma che deve assumere il Pd".