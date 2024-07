Cervia, parte la riorganizzazione della macchina comunale: "Più efficienza e competenze"

"Fare una squadra forte e mettere mano alla macchina amministrativa": aveva risposto così, nella nostra intervista durante la campagna elettorale, alla domanda sul suo primo impegno da sindaco di Cervia se fosse stato eletto. E ora il neosindaco Mattia Missiroli riparte proprio da quell'impegno, dopo che la Giunta cervese ha approvato il piano per la riorganizzazione della struttura comunale e l’aggiornamento del piano del fabbisogno del personale per gli anni 2024-2026.

La riorganizzazione avverrà in due fasi - spiegano dal Comune - fino ad una definizione complessiva che prevede, a partire dal 2025, la costituzione di una struttura di vertice composta dal segretario generale con struttura di staff e da 5 dirigenti con la suddivisone di altrettante aree: Servizi alla città; Programmazione e Sviluppo economico del territorio; Gestione del territorio; Polizia locale e protezione civile; Risorse.

"Di particolare rilevanza e urgenza - precisano dal Comune - è l’assunzione del segretario generale ora posto vacante, di un dirigente in sostituzione di un dirigente a scadenza di contratto e di un dirigente per la Programmazione e Sviluppo economico del territorio. La distribuzione delle competenze sarà equamente suddivisa, affinché non vi siano sbilanciamenti relativamente ai carichi di lavoro e alle responsabilità dei progetti e dei processi. Per quanto riguarda gli uffici e i servizi nel tempo verranno implementati con assunzione di personale sulla base di un piano di fabbisogno, basato sulla necessità di ulteriori figure specifiche a seconda delle carenze, causate nel tempo da trasferimenti e pensionamenti già avvenuti e che sono previsti in futuro".



Il sindaco Missiroli e il vicesindaco e assessore al personale Gianni Grandu hanno dichiarato: “E’ questo uno degli obiettivi del programma di mandato ed è uno dei provvedimenti importanti che la nuova Giunta ha deciso di assumere immediatamente. Il confronto coi Sindacati è stato proficuo e positivo. In questi anni di continue emergenze è emersa la necessità di efficientare da subito la macchina comunale, dando valore anche alle competenze e rilanciando il senso di appartenenza all’interno della struttura. Questa fase riguarda l’assetto di un quadro dirigenziale certo e solido, un’organizzazione di servizi e uffici con attenzione ai principi di equilibrio ed omogeneità, attivando strumenti di coordinamento e integrazione”.