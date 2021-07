Chiude la 'scuolina' di Roncalceci, Guerra (Ac): "A Palazzo Merlato non conoscono il forese"

Elisa Guerra, coordinatrice provinciale di Alleanza di Centro per i territori, torna sulla vicenda della chiusura della scuola materna di Roncalceci dopo aver appreso le intenzioni dell’amministrazione comunale. "Il nostro primo allarme fu lanciato mesi orsono, quando si era abbondantemente in tempo per non arrecare danni alle famiglie e soprattutto ai bambini già iscritti nel plesso “incriminato” - commenta Guerra - La Scuola Materna “Maria Immacolata" di Roncalceci non si sa ancora di che morte debba morire e assieme a lei tutte le famiglie dei bambini già iscritti. Le ipotesi avanzate dall’Amministrazione Comunale sono completamente decontestualizzate rispetto al territorio e si ha come l’impressione che il forese a Palazzo Merlato non lo conoscano. Non comprendiamo come si possa pensare di attivare un polo 0-3 anni a Roncalceci che attualmente non esiste, e il polo 0-6 a Filetto, per poi farli tornare a Roncalceci per la scuola elementare. Veramente contorto come meccanismo".

"L’amministrazione abbia il coraggio di un intervento a favore della cittadinanza e si attivi sin da subito per creare un Polo Scolastico a Roncalceci dove già esiste un’ottima Scuola Elementare con tanto di grande parcheggio con sosta bus e annesso Palazzetto dello Sport e dove nell’attuale Scuola Materna si potrebbe attivare benissimo un Polo 0-3 e 3-6 - conclude Guerra - perché lo spazio non manca, acquisendo lo stabile direttamente o indirettamente, anche per non lasciarlo al suo solitario destino dato che di edifici abbandonati e degradati sul territorio comunale ne sono presenti già in quantità sufficiente. L’amministrazione, in un’ottica di non abbandono di Roncalceci, colga anche l’occasione per rimettere a servizio della cittadinanza tutta il Campo Sportivo e gli annessi spogliatoi con tanto di parcheggio anch’esso abbandonato a se stesso da innumerevoli anni".