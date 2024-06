Ciclabili, Ortazzino e sicurezza stradale: si riunisce il consiglio comunale

Martedì, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Cren e Crem estivi: servizi preziosi e accessibili a tutti?”, a cura di Stefania Beccari e Luca Cortesi, consiglieri gruppo PD; “Valutiamo la possibilità di aumentare i posti nei Cren” di Davide Buonocore, consigliere Lista de Pascale sindaco; “Provincia e Comune rallentano la variante che salva l’Ortazzino dalla speculazione invasiva?”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Aggiornamento stato d’arte per collegamento ciclabile con i poli chimici e industriali su via Baiona”, a cura di Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 Stelle.

Seguiranno le interrogazioni: “Via Marabina quando verrà resa più sicura”, presentata da Alberto Ferrero, capogruppo Fratelli d’Italia; “Porre rimedio agli attraversamenti sconsiderati di viale Europa affinchè non diventi ulteriore scenario di tragedie, magari mortali”, presentata dal capogruppo Nicola Grandi e dal consigliere Filippo Donati di Viva Ravenna; "PNRR: a che punto la passerella ciclo - pedonale tra Lido di Classe e Lido di Savio?", presentata da Renald Hayxhibeku del PD; “Sicurezza in pericolo su via del Muro vecchio. Sollevazione dei Residenti”, a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna - Polo civico popolare; "Per la rinascita e il recupero del torrione della polveriera", presentata da Fiorenza Campidelli del gruppo Partito democratico; "Vicolo san Sebastiano ancora al buio", di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Successivamente passerà all’esame e al voto la proposta di deliberazione “Pronuncia preventiva, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, della legge regionale 24/2017, in merito all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo per la realizzazione della connessione intermedia ciclo-pedonale tra l'ambito cos5 Borgo Montone e via Fiume Abbandonato, con localizzazione dell'intervento in variante al Psc e al Rue vigenti e con effetto e valore di Poc per quanto concerne l'aggiuntiva nuova apposizione di vincolo espropriativo e la reiterazione di quello già apposto col 2° Poc, decaduto, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera” su cui relazionerà l'assessora all'Urbanistica Federica Del Conte.

Infine saranno trattati gli ordini del giorno: "Gli enti locali per un'Europa solidale e di prossimità", a cura di Lorenzo Margotti, consigliere del gruppo Pd; "Difendiamo l'autodeterminazione delle donne e sosteniamo la piena applicazione della legge194", presentato da Francesca Impellizzeri, Luca Cortesi, Fiorenza Campidelli, Maria Gloria Natali, Lorenzo Margotti, Igor Bombardi, Renald Haxhibeku del gruppo Pd, Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 Stelle, Andrea Vasi, capogruppo PRI, Chiara Francesconi capogruppo Misto.