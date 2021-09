Città delle donne, De Pascale firma il patto che promuove i talenti femminili nei progetti di rigenerazione

Michele de Pascale, candidato sindaco per Ravenna alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, ha sottoscritto il Patto per le Città, impegnandosi ad entrare nella rete nazionale che promuove i talenti femminili nei progetti di rigenerazione della città. Il Patto per le città nasce all’interno del progetto “Città delle Donne” promosso dagli Stati generali delle Donne a Matera 2019, durante gli eventi della Capitale Europea della Cultura e prevede: azioni per educare al rispetto e all’accettazione dell’altro/a, realizzazione di politiche efficaci di contrasto alla violenza sulle donne, valorizzazione dei talenti in tutta la loro diversità, per promuovere il lavoro delle donne e le imprese femminili.