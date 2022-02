La commissione consiliare si riunisce per approvare bilancio di previsione e Dup del prossimo triennio

Giovedì alle 15.30, in sala consiglio del Comune di Ravenna (con l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta il green pass) si riunirà la commissione consiliare 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio”, presieduta dal consigliere Giacomo Ercolani. E’ disposta per i consiglieri anche la partecipazione da remoto in modalità di videoconferenza.

All’ordine del giorno: “Approvazione schema del bilancio di previsione 2022-2024”; esame delibera “Approvazione schema DUP 2022-2024”. La seduta potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook del Comune.