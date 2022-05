Comunità energetiche, Schiano (M5S): "Ora di promuova concretamente questa realtà"

Dopo l'approvazione in consiglio Comunale a Ravenna, a marzo, della mozione sulle “comunità energetiche”, il Movimento 5 stelle festeggia "l’approvazione della legge con la quale l’intera Regione Emilia Romagna potrà ambire ad un futuro dell’energia sostenibile a impatto zero e a km zero, per la produzione di energia da fonti rinnovabili derivate da impianti fotovoltaici, accumulatori, pale eoliche".

Giancarlo Schiano, consigliere comunale del M5S a Ravenna, spiega come "ora bisogna impegnarsi per un compito più complesso, ossia incentivare per promuovere concretamente questa realtà legislativa. A livello locale continueremo il confronto, come concordato nel programma condiviso, interfacciandoci con le realtà politiche più affini e sensibili alle questioni ambientali".

"Nel concreto la legge, oltre a regolamentare in modo articolato le comunità energetiche, provvede a stanziare risorse importanti sia per fasce sociali in difficoltà e per le piccole imprese, in un momento di grande emergenza per il caro-bollette, dove l'approvvigionamento energetico e i costi della transizione ecologica diventeranno motivo di incentivo per i cittadini e la pubblica amministrazione - continua il consigliere pentastellato, asserendo che "la situazione odierna, risultato delle poco lungimiranti scelte politiche degli ultimi dieci anni che di fatto hanno paralizzato la crescita delle fonti di energia alternativa, finalmente è ad una svolta che porta l’intera comunità ad agire nell’interesse comune dell’ambiente, della nostra indipendenza energetica e del risparmio economico".